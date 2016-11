Mala noticia, que EU salga del Acuerdo Transpacífico: Guajardo

El titular de la SE señala que el país vecino no puede estar completamente aislado del comercio internacional

CIUDAD DE MÉXICO (23/NOV/2016).- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, calificó como una mala noticia para el mundo que Estados Unidos se retire del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).



El funcionario señaló que el país vecino no puede estar completamente aislado del sistema de comercio internacional. No obstante, destacó, no es momento para buscar un acercamiento con el equipo de transición del presidente electo Donald Trump, por la estricta legislación estadounidense.



Señaló que de los 11 países que forman parte del TPP, México tiene tratado bilateral establecido con cinco de ellos.



En entrevista televisiva, Guajardo destacó que de cualquier manera, la parte más difícil es para los países que habían negociado entrar al acuerdo con el objetivo de acceder al mercado de América del Norte.



Dijo que el TPP permitía generar cadenas de valor en Norteamérica para enviar productos a Asia, pero ante la declaración de Trump de renunciar al acuerdo, "es fundamental definir qué queremos hacer hacia adelante: continuar sin Estados Unidos en ese acuerdo único o profundizar los bilaterales".