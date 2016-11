Banxico advierte posibles restricciones en envío de remesas

Agustín Carstens señala que podría haber mayores controles para las transferencias

CIUDAD DE MÉXICO (22/NOV/2016).- Si bien sería ilegal y muy lejano que se pudieran confiscar las remesas que envían los mexicanos desde Estados Unidos, existe la posibilidad de mayores controles para las transferencias, advirtió Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico).

"Sería muy remoto la posibilidad de que eso sucediera (confiscar remesas). No se puede descartar que se impongan ciertas restricciones a las transferencias de recursos si uno no demuestra que son recursos obtenidos legalmente. Ahí no es tema de propiedad sino más bien de usar un servicio; estas precisiones son las que deberemos entender y estar preparados para enfrentarlas oportunamente", consideró en entrevista radiofónica a un día presentar el Informe Trimestral de la Inflación.

Carstens también dijo que es importante que se vayan despejando algunas incogniticas en materia de intercambio comercial con Estados Unidos para que el gobierno mexicano pueda tomar decisiones con fundamentos más sólidos.

Un ejemplo de ello, señaló es que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump ha declarado que quiere un comercio "más justo".

"Un matiz que ahora le ha metido el presidente electo Trump a la discusión, es que lo que él quiere es comercio justo, no nada más libre comercio y entonces la incógnita es saber qué es lo que quiere decir con comercio justo", estableció.

Afirmó que Estados Unidos se ha beneficiado mucho del libre comercio por siglos o décadas. "Realmente hay ganancias en comercio y pues Estados Unidos está en estas circunstancias de sacrificar esas ganancias hoy por hoy, es parte de la falta de información que hay", consideró.

Al preguntarle sobre el impacto de las remesas en la nueva era Trump y el peligro de que sean decomisadas para otros fines, Carstens aseguró que eso no podría suceder porque se trata de un derecho de propiedad.

"Sería francamente ilegal eso (confiscar remesas), es cuestión de derechos de propiedad fundamental; ningún gobierno podría disponer de ellos libremente y arbitrariamente. Obviamente se generaría una disputa muy importante", afirmó.

Uno de los pilares fundamentales de la economía de Estados Unidos es el derecho de la propiedad privada y entre ellos son los depósitos que tengan los mexicanos y los recursos que quisieran mandar hacia México, destacó.

Sin embargo admitió que las remesas es un tema que le preocupa al banco central.

"Tema de alta preocupación para nosotros es de que pudiera afectar el flujo de remesas, que es un tema que afecta a países como México y Centroamérica; sí tendremos que poner mucha atención cuando se discuta o lo que se plantee en esa materia", reconoció.

En la entrevista radiofónica, el gobernador del Banxico una vez más reiteró que seguirán analizando todos los determinantes que afectan la inflación para decidir si ajustarán más la política monetaria en diciembre próximo.

"Evaluamos las presiones inflacionarias y en base a eso tomamos la decisión, entonces ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer próximamente a mediados de diciembre", matizó y no necesariamente en función de lo que haga la Reserva Federal como lo hizo el año pasado.