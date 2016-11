Con el alza en tasas no aumentará la inflación: Carstens

Se tendría un incremento transitorio en los costos, pero llegando a la tasa de inflación meta, explica

CIUDAD DE MÉXICO (22/NOV/2016).- Con el alza en la tasa de interés en México a 5.25 por ciento, no deberían subir las tasas de largo y mediano plazo, con lo que se tendría un incremento transitorio en los costos, pero llegando a la tasa de inflación meta, que es de 3 por ciento, comentó en entrevista con El Financiero Bloomberg, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México.

“En este sentido, los costos para las empresas, no cambiarían tanto. Digamos, a lo más sería un incremento transitorio en los costos, y no deberían incrementar los costos para aquellos que se fondean en el mediano y largo plazo”, comentó.

—A veces la gente no entiende una aparente paradoja, tú planteaste, que la decisión de la junta de gobierno, era para proteger el poder adquisitivo de la moneda, ¿cómo explicar a la gente esta paradoja?

—De hecho, precisamente, aumentan los costos, aumentan los costos de crédito, hay varios canales de transmisión de la política monetaria; en principio, si aumentan esos costos, hay menor inversión, menor gasto en el consumo, también debería haber más entradas de capital del exterior por el tipo de cambio, pero al fin del día una política monetaria agresiva podría generar menores presiones por el lado de la demanda agregada, y eso generar, por decir así, la menor inflación.

Al fin del día la menor inflación es lo que va ayudar para que este proceso sea lo más eficiente posible, también lo que esperamos es que la inflación esperada no cambie mucho, entonces ahí eso se reflejaría en un aplanamiento de la curva, lo cual quiere decir que aumenten las tasas de muy corto plazo, pero las de mediano y largo plazo, prácticamente no cambien.

—¿Cuál puede ser el costo en términos de crecimiento de la economía, ya los analistas están revisando a la baja sus expectativas para 2017?

—Realmente, pienso que no va ser muy alto (el costo), no es muy alto por el momento, parte es también porque los bancos no están traspasando uno a uno el cambio en la tasa de interés del Banco de México al resto de su cartera crediticia. La verdad es que ahora no es el principal factor que podría estar afectando al crecimiento; sobretodo, no tiene comparación con respecto a la incertidumbre que está generando la falta de precisión sobre las medidas que en un momento podría tomar el presidente electo Donald Trump.

—¿A partir de la elección en EU, cambia el entorno, el presupuesto y el paquete económico que el Congreso aprobó?

—Sí, yo veo que hubo un avance muy importante en la manera que se hizo el presupuesto, se pusieron cifras muy realistas en términos, por ejemplo, de la plataforma de producción de Pemex.

El riesgo de precios está cubierto, por otro lado, el costo de la deuda, pienso que está bien presupuestado, en pensiones hubo un reconocimiento de mayores presiones, con lo cual yo pienso que sí es un presupuesto realista, pero quizá lo más importante, es que el gobierno federal, tiene 110 mil millones de pesos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, eso le da un colchón para enfrentar sorpresas que no sean anticipadas, en el escenario central, el gobierno debería poder cumplir con sus objetivos fiscales.