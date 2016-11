La Profeco Jalisco atendió 35 quejas en 'Buen Fin'

La dependencia señala que los reclamos han sido por no respetar precios exhibidos y negarse a devolución de artículos

GUADALAJARA, JALISCO (21/NOV/2016).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) atendió 35 quejas en Jalisco relacionadas a compras efectuadas en ''El Buen Fin", las cuales fueron resueltas un cien por ciento y en el momento a favor de los consumidores, señaló Gabriela Vázquez Flores, delegada de la dependencia en la Entidad.



La funcionaria detalló que de las más de diez mil denuncias y 600 quejas presentadas a nivel nacional, 35 quejas se realizaron en Jalisco y han sido conciliadas al 100 por ciento. "El primer acto reclamado ha sido que no le han querido respetar el precio y las ofertas que se están anunciando, así como negarse a la devolución de un artículo, una vez que el conciliador ha resultado satisfactoriamente a favor del consumidor, lo que representa un monto de 185 mil 177 pesos con 96 centavos recuperados a favor del consumidor".



Vázquez Flores indicó que de momento las quejas han sido en rubros variados, desde tiendas electrónicas, departamentales o autoservicio hasta tiendas de ropa. Además de que en total fueron seis casos en donde, por equivocaciones, el precio al consumidor era menor del que se pretendía. "Como el de dos motos Italika, diferente consumidor, que se comercializaban en mil 399 pesos, el proveedor la comercializaba en 13 mil, y se respetó el precio de mil 399 pesos. Así como también en una compra en línea de una lavadora y secadora que se comercializaba en seis mil 12 pesos a la vista al consumidor, la tienda pretendía comercializarlo en 22 mil pesos, pero los precios que exhiben deben ser los de cobrar a la hora de pagar".



Gabriela Vázquez Flores dijo que al momento no han recibido denuncias, sino 35 quejas resueltas al momento y brindado 59 asesorías, las cuales se han enfocado principalmente en los requisitos para presentar una queja o en qué deben fijarse los ciudadanos al momento de comprar. "Esto lo celebramos porque hablamos de consumidores más interesados en cómo cuidar su inversión y de un consumo responsable".



Sobre si han detectado precios inflados en el "Buen Fin", compartió que hasta el momento no han denunciado casos de este tipo. "Se hizo un monitoreo de los precios. Se hizo un levantamiento, se tiene visto qué precios estaban antes para que no hubiera un engaño".

La delegada informó que el operativo- en el que participaron 58 personas- se realizó del 18 al 21 de noviembre con módulos de atención en plazas y en el teléfono del consumidor.



Recomendó a los consumidores guardar sus facturas y tickets de compra ya que tienen hasta un año para hacer reclamaciones.



Respecto a 2015, la funcionaria informó que recibieron 22 quejas, dieron 46 asesorías y recuperaron 96 mil 472 pesos a favor del consumidor.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ