La Profeco recibe 284 reclamaciones durante 'Buen Fin'

El titular de la Profeco afirmó que han brindado tres mil 634 asesorías en 144 módulos

CIUDAD DE MÉXICO (20/NOV/2016).- Durante El Buen Fin 2016, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido 284 reclamaciones, en especial por no respetar promociones, no tener precios a la vista, aplicar cargos o redondeos sin consentimiento y no entregar comprobantes, de las cuales ha conciliado 91 por ciento en favor de los consumidores.

El titular del organismo, Ernesto Nemer Álvarez, expuso además que la Profeco ha brindado tres mil 634 asesorías en los 144 módulos de atención instalados en los principales centros comerciales del país, así como a través de las 325 brigadas itinerantes, medios electrónicos y el Teléfono del Consumidor.

Al encabezar la tercera jornada en campo, el funcionario federal recorrió este domingo centros comerciales y outlets en la Ciudad de México y el estado de México, las dos entidades donde se han concentrado el mayor número de quejas y solicitudes de asesoría, seguidas por Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo.

De acuerdo con un comunicado, Nemer Álvarez recordó la importancia de hacer un consumo consciente, de acuerdo con el presupuesto, y aprovechar las ofertas sólo en aquellos bienes que son necesarios, así como evitar incurrir en compras por impulso que comprometan la capacidad adquisitiva de la familia.

Sostuvo que toda la fuerza operativa de la institución, con más de mil 500 funcionarios públicos, ha salido a las calles, plazas comerciales y puntos de alto consumo para atender dudas, brindar asesorías y recibir denuncias de los consumidores para así como garantizar sus derechos.

Durante el programa El Buen Fin, los productos con el mayor número de reclamaciones de los consumidores ante la Profeco son ropa y calzado, teléfonos celulares, pantallas de televisión, electrodomésticos y alimentos.

Ante cualquier irregularidad, la Profeco respalda a los consumidores a través de sus delegaciones, subdelegaciones y oficinas de atención, el Teléfono del Consumidor 5568-8722 y al 01-800-468-8722 sin costo, así como en las cuentas de redes sociales @Profeco, en Twitter, y ProfecoOficial, en Facebook.