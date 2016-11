Con conciliación exprés, consumidores hacen valer sus derechos en 'Buen Fin'

La mayoría de los consumidores desconocen sus derechos por lo que recomiendan acudir a la Profeco

GUADALAJARA, JALISCO (20/NOV/2016).- No es lo mismo que un consumidor solicite la devolución de un producto solo, que con la compañía de un conciliador de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).



La mañana del domingo Lupita compró un perfume con la caja abollada. Sin embargo, se dió cuenta del desperfecto cuando salió de la tienda departamental donde lo compró.



Cuando regresó a solicitar el cambio del producto obtuvo una respuesta negativa, pues las vendedoras le indicaron que debió verificar la compra antes de pagarla y que la fila era demasiado larga para seguirle atendiendo.



Inconforme, Lupita acudió a solicitar asesoría al módulo de la Profeco, instalado al ingreso de Plaza Galerías. Posteriormente, conoció los beneficios de la conciliación exprés y obtuvo la devolución de su perfume en compañía del conciliador que la atendió.



Francisco Javier Flores Aréchiga, abogado conciliador y encargado del módulo de atención en Plaza Galerías, señaló que la mayoría de los consumidores desconoce sus derechos, por lo que es recomendable acudir con la Profeco antes de emitir una queja.



Del viernes al domingo, la delegación Jalisco de la Profeco atendió 25 conciliaciones que equivalen a un monto de 70 mil 782, durante el operativo de verificación en el marco del “Buen Fin”.



Además, se han brindado 30 asesorías en los módulos de atención en las plazas comerciales de Andares, Galerias, Gran PLaza, Plaza Patria y Terraza Oblatos.



Gabriela Vázquez Flores, delegada de la Profeco en la Entidad, señaló que en lo que va del Buen Fin, no se han registrado violaciones mayores a los derechos del consumidor.



"Ha sido una jornada tranquila, no nos hemos visto en la necesidad de inmovilizar productos o sancionar a las empresas".



Aunque en años anteriores las quejas por no respetar los descuentos o promociones fueron constantes, en la presente edición del “Buen Fin” los compradores han salido satisfechos de las tiendas departamentales.



Jesús González adelantó las compras navideñas con los descuentos del “Buen Fin”. Relató que consiguió paquetes de esferas para el árbol de navidad en 89 pesos, cuando su precio original era de 400 pesos.



El consumidor atribuyó a que este año sí se respetaron los descuentos por parte de las empresas, debido a la constante vigilancia de la Profeco, ya que había presencia de la delegación en las cajas de las tiendas departamentales.



"Están ayudando a respetar mucho los precios, porque en años anteriores los costos no bajaban, lo único que cambiaba era la etiqueta y este año sí hubo mejora".



La Profeco desplegó un ejército de 58 conciliadores en todas las plazas comerciales. Los módulos de atención operarán hasta el lunes con un horario de 9:00 a 21:00 horas.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ