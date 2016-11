Cómo comprar en Internet durante el 'Buen Fin'

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para realizar buenas compras este fin de semana

GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2016).- Una forma de evitar las largas filas y tumultos en las tiendas durante ''El Buen Fin" y aún así aprovechar los descuentos, es realizar compras en las tiendas en línea. Con tu teléfono, tableta o computadora puedes revisar muchas de las ofertas de este fin de semana sin tener que salir de tu casa.



Según el último estudio de comercio electrónico hecho por la AMIPCI, siete de cada 10 mexicanos hicieron compras en línea durante los últimos meses. Ropa, boletos para eventos y descargas digitales, son los productos más consumidos por los compradores en línea.



Algunas de las personas que todavía no se atreven a realizar compras por Internet, dicen que las razones principales para no hacerlo son la preocupación por la seguridad de sus compras pues no tienen forma de comprobar si la tienda es seria y la desconfianza de proporcionar sus datos bancarios, y ser víctimas de un fraude.



Para evitar este tipo de dudas y realizar con tranquilidad compras por Internet es importante tomar en cuenta algunos puntos:

Revisa las promociones adicionales como meses sin intereses, envío gratuito a partir de cierto monto de compra, descuentos adicionales a partir de alguna cantidad o descuentos específicos al pagar con alguna tarjeta bancaria específica.



Cerciórate de las políticas de devolución. Revisa si el sitio cuenta con la opción de regresar el producto en caso de algún error en la compra o algún aspecto que comprometa la calidad de lo que has adquirido; debes estar seguro cuáles son las condiciones para poder regresar el producto y quién cubre los gastos del envío.



Lee con atención la descripción del producto para que te asegures de que es el que quieres adquirir, cubre todas tus necesidades.

Compara en diferentes páginas o tiendas el precio del producto para asegurarte de que eliges la mejor opción.



Elige una página que te ofrezca envío gratuito. Es posible que aquello que te ahorres con el descuento en el producto lo termines pagando en gastos de envío.



Revisa que la página cuente con algún medio de atención al cliente para asesorarte en caso de dudas o si se te presenta algún problema, además, comprobar un contacto de atención al cliente es una forma más de asegurar que la página en la que realizas tu compra no es fraudulenta.



Lee con atención las condiciones de compra para que tengas certeza de los tiempos de envío, condiciones de pago y otros detalles, muy importante para evitarte malos ratos.



Ten cuidado de utilizar siempre una conexión a internet privada, lee la política de privacidad con cuidado y busca los detalles sobre el tratamiento que darán a tus datos personales cuando vas a usar una página que no conoces.



Guarda una copia de tu recibo o el correo que te envíen como confirmación de tu compra para cualquier futura aclaración.