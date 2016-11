Artículos más vendidos de el 'Buen Fin'

A unas horas de iniciar la sexta edición de este evento las proyecciones sobre cuáles serán los productos más vendidos han comenzado

CIUDAD DE MÉXICO (17/NOV/2016).- A unas horas de iniciar la sexta edición de El Buen Fin, una iniciativa empresarial mexicana que busca ofrecer precios bajos, promociones y amplios plazos a meses sin intereses, las proyecciones sobre cuáles serán los productos más vendidos en este periodo del 18 al 21 de noviembre han comenzado y las pantallas se ubican en primer lugar.

De acuerdo con una estimación de Walmart de México y Centroamérica (Walmex), los productos más vendidos durante esta temporada serán:

1. Pantallas

2. Smartphones

3. Tabletas electrónicas

4. Computadoras o Laptops

5. Ropa

6. Calzado

7. Estufas

8. Refrigeradores

9. Lavadoras

10. Secadoras

“Estamos listos, hemos enviado casi 3.4 millones de cajas de mercancía exclusiva para El Buen Fin a nuestras tiendas y esto representa un 32% de mercancía adicional comparada con una semana normal”, comentó Antonio Ocaranza, vocero de Walmex.

El directivo dijo que otros de los productos más comercializados son llantas y colchones, aunque la variedad en productos abarca diferentes departamentos.

Por su parte, Jorge Quiroga, director general de Todo Retail, una consultoría enfocada en el sector detallista, explicó que este Buen Fin tiene mejores expectativas frente a otras ediciones, debido a la familiaridad de los consumidores con este periodo de ofertas, sin embargo, en su opinión llamó la atención la poca publicidad hecha para este proyecto.

“También hay un mal sabor de boca con algunas tiendas, he visto anuncios de ten cuidado con Elektra o Coppel, pero el número sí está dando. El año pasado había pensado que no fue tan bueno, pero este año tomó personalidad, no es el Black Friday de Estados Unidos, pero le va muy bien”, indicó.

La proyección de Todo Retail para los artículos más colocados en El Buen Fin son:

1. Pantallas

2. Refrigeradores

3. Lavadoras

4. Estufas

5. Literas o camas

6. Salas de jardín o asadores

7. Cocinas

8. Artículos decorativos de lujo

9. Smartphones

10. Bocinas inalámbricas