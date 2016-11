Merkel admite que no habrá acuerdo TTIP por ahora

La canciller alemana reconoce que tras la elección de Trump el acuerdo UE-EU está en pausa

BERLÍN, ALEMANIA (17/NOV/2016).- La canciller alemana Angela Merkel admitió este jueves, en el marco de la gira de despedida de Barack Obama, que no podrá haber por ahora un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, tras la elección de Donald Trump.

"Desde siempre me he comprometido a fondo para lograr un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Hemos avanzado mucho en las negociaciones pero en este momento no puede haber conclusión", declaró Merkel tras reunirse con Obama.

Merkel dijo que espera que éstas puedan ser retomadas en otro momento.

"Lo que nos une, es la convicción común de que la globalización tiene que ser organizada humana y políticamente, pero no hay vuelta atrás a los tiempos de antes de la globalización", indicó la canciller.

El acuerdo de libre comercio, impulsado por Merkel y Obama, comenzó a generar cada vez más resistencias en muchos países de la UE, liderados por Francia, y suscitó temores de que éste provocara una erosión de las políticas sociales, medioambientales y de salud pública.

De todas formas del lado de Estados Unidos, el discurso contrario al libre comercio de Trump, hacía que fuera poco probable que el acuerdo fructificara.