Planear y revisar, acciones a seguir en 'El Buen Fin'

Piden tomar medidas preventivas para evitar gastos desmedidos

CIUDAD DE MÉXICO (15/NOV/2016).- Ante la llegada de El Buen Fin, en la que se ofrecen ofertas para los consumidores, el programa Consumo Inteligente de MasterCard recomienda planear, comparar y revisar el presupuesto a destinar en una compra.



En un comunicado, la compañía sugiere realizar una lista de posibles objetos a adquirir y si ya se tiene algún artículo en mente, checar las distintas ofertas en cuanto a precio, calidad y beneficios que los establecimientos ofrecen.



Lo anterior, advierte, porque en ocasiones los descuentos no son tan convenientes e incluso pueden ser ficticios, por lo que también hay que conocer las condiciones de la oferta, ya que no todas las tarjetas de crédito o débito ofrecen las mismas facilidades de pago.



En ese sentido, menciona que si se compra en un establecimiento, al pagar con tarjeta de débito o crédito se solicite que el cobro se realice con la terminal presente, para evitar una posible clonación del plástico o la realización de cargos indebidos.



Asimismo, recomienda evitar tirar los vouchers y comprobantes de compras, ya que si se llegara a encontrar defectos, se tiene alguna queja, reclamación o cobro injustificado, se requerirá de dichas pruebas para solicitar ayuda.



Destaca que este tipo de temporadas es una buena oportunidad para adquirir productos que serán útiles por un gran periodo, por lo que lo mejor es buscar bienes duraderos y asegurarse de que la deuda se salde antes de que el producto deje de ser funcional.



Finalmente, MasterCard recomienda no comprar por impulso y es importante definir si se harán los gastos a meses sin interés, así como ser cuidadoso de evitar deudas o perder el control de lo que se firmó durante El Buen Fin, que inicia el próximo viernes y concluye el lunes 21 de noviembre.