Mantenimiento de casa, ahora al alcance de todos con Appyuda

Se trata de una aplicación que pone a disposición de los usuarios servicios para el hogar

GUADALAJARA, JALISCO (14/NOV/2016).- Solicitar un servicio de fontanería, cerrajería, albañilería o similares ya está al alcance de una app. Erik Castillo y Arturo León fueron los encargados de crear Appyuda, una aplicación móvil que pone a disposición de los usuarios una serie de servicios para el hogar, que llegan fácilmente a domicilio con un simple clic.

Desde 2012 ambos emprendedores jaliscienses iniciaron con esta idea, no obstante, apenas el año pasado iniciaron operaciones con más de 300 prestadores de servicio. Appyuda es una plataforma para celulares en la que ofrece servicios para casas; una vez solicitado el servicio, el profesional llega al domicilio en aproximadamente una hora para realizar el trabajo.

Arturo señala que a través de Appyuda se trabaja con plomeros, albañiles, pintores, cerrajeros, entre otros para que, además de que trabajen en la plataforma, también salten hacia la formalidad. También se les imparte capacitación constante para mejorar la relación con los clientes y que aprendan de liderazgo, impuestos y emprendurismo.

“No sólo se trata de hacer una aplicación para ganar dinero, nuestra aplicación está más enfocada a ayudar a la gente. Appyuda es una plataforma que te ayuda a resolver cualquier problema que tenga tu casa o tu oficina”.

Actualmente se trabaja en convertir a Appyuda en una plataforma más accesible para los usuarios, agrega Arturo, quien señala que la app cuenta con opciones para enlazar al solicitante con una “torre de control” y así solicitar todos los detalles que se necesiten para realizar el servicio de manera óptima.

Además, Arturo menciona que en su proyecto se busca dejar una satisfacción entre los clientes ya que, señala, la mayoría de sus usuarios se enteraron de Appyuda y sus servicios a través de otras personas que probaron la plataforma: “Hoy en día, 79% de los servicios que damos son por recomendación de usuarios”.

A largo plazo, Arturo espera que Appyuda llegue a otras ciudades del país y que trascienda fronteras. Este emprendedor señala que su equipo ya entabló conversaciones con empresarios de otras naciones de Centroamérica y Norteamérica para replicar el modelo.

Ven el lado bueno en la repatriación



Arturo León, socio de la startup Appyuda, ve una oportunidad en la posible deportación de jaliscienses ante la llegada de Donald Trump a la casa Blanca. En caso de que este panorama se haga realidad, asegura que hay posibilidad de dar cabida a los técnicos y obreros y que estos apliquen sus conocimientos en esta empresa emergente.

“Lo veo como una oportunidad. Toda esta gente que se regresa puede tener una oportunidad de trabajar, porque además lo hacen allá y lo hacen muy bien, pues aquí también se puede hacer lo mismo”.

Para formar parte de esta empresa como técnico en alguna especialidad, Arturo menciona que es necesario pasar una serie de pruebas de habilidades y aptitudes, así como exámenes psicométricos y de control y confianza, para garantizar satisfacción y seguridad al usuario y una buena imagen para Appyuda.

Con apenas un año de servicio, Appyuda se encuentra abierto a contratar más técnico para ampliar su cobertura en Guadalajara, los interesados pueden solicitar información directamente en sus redes sociales: www.facebook.com/appyuda.

“Lo que nos mueve a nosotros es que estos prestadores de servicio estén contentos, si no están contentos no van a dar un buen servicio y si no dan un buen servicio no nos van a recomendar, etcétera”.