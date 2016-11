Paquete Económico 2017 blinda economía ante turbulencia

La SHCP promueve un gasto responsable y detona la inversión en infraestructura a través de 16 proyectos de asociaciones público-privadas

CIUDAD DE MÉXICO (12/NOV/2016).- El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017 muestra el compromiso del gobierno federal de mantener una economía sólida y estable ante cualquier eventualidad en los mercados financieros internacionales, afirmó la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio Márquez.

Durante la reunión de otoño de la Junta Directiva de Brookings Institution celebrada en esta ciudad, Rubio Márquez señaló que el PEF promueve un gasto responsable y detona la inversión en infraestructura a través de 16 proyectos de asociaciones público-privadas con recursos de cerca de 26 mil 400 millones de pesos.

Afirmó que México se encuentra preparado ante el contexto poselectoral en Estados Unidos porque cuenta con sólidos fundamentos macroeconómicos, herramientas y opciones de política económica que pueden usarse en los próximos días y meses, así como con una relación diversa y profunda con ese país.

La funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enfatizó que la fortaleza de la macroeconomía mexicana se basa en finanzas públicas vigorosas, ingresos fundamentalmente dependientes de fuentes estables y un gasto responsable en un marco de consolidación fiscal.

Además en inflación baja de alrededor de 3.0 por ciento con expectativas bien ancladas y reservas internacionales abundantes, apoyadas por la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), agregó en un comunicado.

Expuso que a partir del monitoreo puntual de los mercados y las principales variables, el país podrá hacer uso de las herramientas y opciones de política económica derivadas de la solidez económica y una preparación conjunta entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México (Banxico)

Rubio Márquez afirmó que la relación entre México y Estados Unidos tiene elementos estructuralmente sólidos como el comercio y la inversión, y se refleja en un intercambio anual superior a los 530 mil millones de dólares, que ha crecido a una tasa promedio de 9.4 puntos porcentuales por año desde 1994 y que implica que México es el tercer socio comercial de esa nación en conjunto y el primer o segundo socio para 29 de sus estados.

En cuanto a las perspectivas en materia de innovación, destacó las oportunidades que ofrecen la reforma energética y la transformación de Pemex planteada en el Plan de Negocios 2016-2021, para que la empresa establezca asociaciones estratégicas con el sector privado y farm outs que detonen la inversión y la producción, donde subrayó la licitación del bloque Trión.

Brookings Institution es una organización sin fines de lucro establecida en Washington, D. C., que se dedica a la investigación de temas de política pública a nivel local, nacional y mundial.

Las principales áreas de trabajo de la institución incluyen política exterior, economía, desarrollo, gobernanza y política metropolitana. En 2015 el Reporte "Global go to think tank index" lo ubicó como el think tank número uno a nivel global.