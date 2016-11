La Profeco alerta sobre fallas en autos Mazda y Seat

Llaman a revisión a siete mil 358 vehículos del modelo Mazda 3 sobre las válvulas de combustible

CIUDAD DE MÉXICO (11/NOV/2016).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió tres alertas para advertir sobre posibles riesgos a los propietarios de vehículos Mazda 3 modelos 2014 al 2016; autos Seat, modelos Toledo, Ibiza y León 2016, y a usuarios de tres tipos de lavadoras Samsung.



En el primer caso, detalló el organismo en un comunicado, Mazda México reportó que en su modelo Mazda 3 existe la posibilidad de que la válvula de entrada de combustible no haya sido bien sellada al tanque, lo que pudiera ocasionar una fuga de gasolina y/o incendio.



En México este llamado a revisión involucra a siete mil 358 vehículos y hasta el momento no se han reportado incidentes por este caso.



Ante ello, la automotriz ha ofrecido a los dueños de este modelo que acudan a cualquiera de sus concesionarias para que se realice una inspección detallada del tanque de gasolina y, de ser necesario, se reemplace sin costo alguno para el propietario.



La Profeco mencionó que la segunda alerta involucra a mil 333 vehículos Toledo, Ibiza y León, modelo 2016, de la marca Seat, en los que se detectó que se puede desactivar el seguro para niños debido a problemas en el anclaje del cierre de las puertas traseras.



Dicha falla, la cual hasta ahora no ha generado incidentes, puede ser reparada en menos de dos horas, a través de las filiales de Volkswagen México, que ofrecen a los propietarios de estos vehículos una inspección detallada y en su caso, el reemplazo del seguro manual para niños, sin costo alguno.



El organismo explicó que la tercera alerta es para los dueños de lavadoras de la marca Samsung, modelos: WA456DRHDSU/AX, WA456DRHDWR/AX, WA422PRHDWR/AX, las cuales, bajo ciertos ciclos y con cierto tipo de material en la carga, pueden aumentar la vibración y provocar el desprendimiento de la cubierta de la lavadora.



En México se comercializaron cuatro mil 236 lavadoras de estos modelos y aunque hasta el momento no se ha reportado ningún incidente respecto a esta situación, la empresa ha ofrecido a los propietarios revisar y, en su caso, reparar el electrodoméstico en el domicilio.



Además, Samsung brindará un año de garantía extendida sobre su equipo, todo esto sin que signifique ningún costo.