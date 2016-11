Trump y la Fed causan nerviosismo

Las caídas en los mercados financieros se deben al temor de que la Reserva Federal suba su tasa

CIUDAD DE MÉXICO (11/NOV/2016).- Las divisas y las bolsas de valores cayeron ayer en México y otras plazas latinoamericanas por el persistente temor a las políticas proteccionistas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Pero para algunos analistas no es el único factor. Marcelo Delajara, director de crecimiento económico del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, dijo que las caídas en los mercados financieros se deben también a que la Reserva Federal de los Estados Unidos “ya no tiene ninguna limitación política para subir tasas, las podía haber subido mucho antes y no las subió por cuestiones políticas”.

Cada vez que la Fed sube tasas, se deprecia el peso al aumentar la demanda por dólares y bajar la demanda en pesos.

Mientras la Bolsa Mexicana de Valores registraba su peor caída en cinco años (4.57%) y el peso sufría un descenso en su cotización con el dólar como ninguna moneda del mundo hasta llegar a 20.85 unidades por cada billete verde, en Brasil, el real cayó 4.43% contra el dólar tras haber perdido 1.37% el miércoles. La bolsa de Sao Paulo perdió 3.5%. Había bajado 1.4% el miércoles.

El ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, reconoció que las políticas proteccionistas prometidas por Trump en su campaña podrían reducir el flujo de capitales hacia Brasil y otros países emergentes.

En tanto, en Argentina la bolsa de Buenos Aires cerró con una baja de 4.66% de su índice Merval. El peso argentino perdió 0.59% ante el dólar.

El peso mexicano se movió como en una montaña rusa durante la campaña electoral estadounidense. Subía y bajaba en función de lo que iba diciendo Trump a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Pero para los expertos financieros la volatilidad de los mercados aún no toca fondo y lo peor todavía estaría por venir.

El peso chileno se depreció 1.15% frente al dólar, tras cerrar en 656,80 pesos vendedor en el mercado financiero local, 7.50 pesos más que en la víspera.

La Secretaría de Hacienda modificó el calendario de subastas de valores gubernamentales, cambios que incluyen “incrementos en los montos a ofrecer en las subastas de instrumentos a menor plazo (28 días a cinco años) y reducciones en aquellas de mayor plazo (10 a 30 años)”.

Huyen de mercados emergentes

Invertir en México, China u otros mercados emergentes nunca ha sido para pusilánimes. Las grandes oscilaciones han sido una constante en estos mercados, desde el “efecto tequila” de 1994 cuando México devaluó el peso, hasta el incumplimiento de pagos de Rusia en 1998.

Ahora hay que añadir a la lista la victoria de Donald Trump.

El triunfo de Trump fue inesperado, y los inversionistas no estaban preparados para ello. Los mercados bursátiles se desploman desde la Ciudad de México hasta Seúl.

Los fondos dedicados a mercados bursátiles emergentes cayeron después de la elección, aun cuando los precios de las acciones en Estados Unidos repuntaban.

Los mercados que dependen fuertemente de las exportaciones han sido los que han registrado las mayores pérdidas. Las acciones surcoreanas se desplomaron 3.5% ayer en términos de dólares, y las acciones taiwanesas cayeron 3.1%, según los índices MSCI.

Por otro lado, un dólar más fuerte agrega presión a los bancos centrales para que incrementen las tasas de interés para apoyar a sus tambaleantes divisas.

Pese a la incertidumbre es una d e las razones por las que Wasif Latif, director de activos globales de USAA, sugiere a los inversionistas mantenerse firmes pese al tumulto.

MÉXICO Y CANADÁ SE DICEN ABIERTOS A DISCUTIR TLCAN

México y Canadá se dijeron dispuestos a discutir el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) como desea el presidente electo Donald Trump.

“Si los estadounidenses quieren hablar del TLCAN o de cualquier otro acuerdo comercial (Canadá) estará siempre abierto a discutir con ellos, dijo el primer ministro canadiense Justin Trudeau; un defensor del libre comercio.

La ministra mexicana de Exteriores Claudia Ruiz Massieu dijo por su parte que México está dispuesto a “modernizar” el TLCAN, al que esta vinculado desde 1994, pero no a volver a negociarlo.

México está “plenamente comprometido” con el TLCAN porque ha contribuido a incrementar en más de 300% el comercio entre sus tres socios, dijo.

Esta “es una oportunidad para pensar si debemos modernizarlo, pero no renegociarlo”, afirmó.

México quiere discutir rápidamente el futuro del TLCAN con el equipo de transición de Trump, dijo, de su lado, la secretaria.

En la campaña a la Casa Blanca, el hoy presidente electo abogó por modificar o derogar el TLCAN. Trump llega a la Casa Blanca con un discurso en favor del proteccionismo y ha señalado que quiere volver a negociar o incluso derogar el TLCAN que desde 1994 forman Estados Unidos, México y Canadá.

Para Trudeau esa renegociación debe permitir “ver cómo los trabajadores y ciudadanos de los dos países pueden obtener más ventajas y cómo aumentar el crecimiento económico”.

Estados Unidos y Canadá son dos fuertes socios comerciales y sus economías están profundamente integradas, especialmente por el TLCAN. Los intercambios comerciales entre ambos fueron de 670 mil millones de dólares el año pasado. A su vez el comercio entre México y Estados Unidos fue de 531 mil millones de dólares.