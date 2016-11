Muchos profesionistas no han solicitado aumento de sueldo

Siete de cada 10 trabajadores en México afirman no haber recibido un incremento en el último año

CIUDAD DE MÉXICO (08/NOV/2016).- En México, el 56 por ciento de los profesionistas no han solicitado un aumento de sueldo en su último o actual empleo, reveló un estudio de OCCMundial.



La bolsa de trabajo en línea señaló que de acuerdo con su última encuesta, realizada en octubre, tres de cada 10 participantes dijeron que no han pedido un aumento porque creen que no les corresponde a ellos.



En tanto, 26 por ciento dijo que no lo ha hecho porque no quieren afectar sus relaciones laborales; 18 por ciento porque hace el mismo trabajo que hace unos años; 17 por ciento por temor y 10 por ciento porque dice que no lo necesita.



Cabe resaltar que siete de cada 10 trabajadores afirmaron no haber recibido aumento de sueldo en el último año.



El director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de OCCMundial, Fernando Calderón, afirmó que de acuerdo con la encuesta, aplicada a casi dos mil profesionistas mexicanos, los resultados muestran que los profesionistas no están bien informados y son inseguros al momento de solicitar un incremento salarial.



"Todos tenemos derecho a solicitar un aumento de sueldo tras evaluar diferentes factores, incluyendo los que nos han hecho no sólo cumplir las expectativas de los jefes sino excederlas. Es más, en la mayoría de casos los aumentos de sueldo sólo se dan si los buscamos", agregó.



No obstante, resaltó que las interrogantes son cuándo es el momento apropiado para solicitar el incremento salarial; en ese sentido, sostuvo que 54 por ciento dijo que lo haría cada año, mientras que 36 por ciento consideró que debe esperar a que hayan pasado dos años.



Por otra parte, el 39 por ciento de los participantes opinaron que las razones para considerar un aumento de sueldo es porque es lo justo de acuerdo con el trabajo realizado; 33 por ciento porque la carga de trabajo aumentó, 16 por ciento porque excedieron las expectativas; 8.0 por ciento porque no han recibido un aumento desde hace tiempo y 4.0 por ciento porque tiene necesidades personales.



Asimismo, la encuesta también reveló que 43 por ciento de los entrevistados afirmó que cuando pide un aumento de sueldo en la mayoría de los casos lo obtiene, 23 por ciento que en la mayoría de los casos no lo obtiene y 20 por ciento que nunca lo obtiene.



Respecto al porcentaje que solicitan de aumento de sueldo, el estudio mostró que 45 por ciento piden un aumento entre el seis y el 10 por ciento; 23 por ciento entre el 11 y 20 por ciento; y el 17 por ciento el 5.0 por ciento o menos.



En contraste el porcentaje de aumento de sueldo que reciben es de 5.0 por ciento o menos (41 por ciento), entre el seis y 10 por ciento (36 por ciento) y entre el 11 y 20 por ciento (13 por ciento).



El directivo precisó que las empresas evalúan diferentes factores para considerar aumentar el sueldo de sus empleados, pero un factor, sin duda, es la situación financiera de la compañía.



Sin embargo, precisó en un comunicado que hay otros factores como cumplimiento de metas, liderazgo, iniciativa y creatividad, que pueden ser determinantes para merecer un aumento de salario.