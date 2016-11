Pemex prevé crecimiento de producción con plan de negocios

José Antonio González Anaya explica que lo prioritario es que la empresa tenga estabilidad financiera

CIUDAD DE MÉXICO (08/NOV/2016).- El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, aseguró que el Plan de Negocios 2016-2021 permitirá a la empresa un crecimiento sostenido en la plataforma de producción, donde los "farmouts" aportarán 15 por ciento adicional en cinco años, equivalente a 200 mil barriles.



El directivo explicó que lo prioritario era que la empresa productiva del Estado tuviera una estabilidad financiera, con el objetivo de contar con una plataforma sólida que les permita concentrarse en la aceleración de la implementación de la reforma energética.



"Es un plan modesto, con parámetros realistas, tomamos en cuenta los precios del petróleo que dicen los mercados de futuros, no un supuesto que nos dé mucho más, la base del plan son premisas realistas, conservadoras. Tenemos un incremento en la plataforma no muy grande, pero sostenido", afirmó.



Y es que, precisó, los "farmouts" sumarán a la producción cerca de 15 por ciento, equivalente a 200 mil barriles de petróleo, que se alcanzaría gradualmente en cinco años, lo que consideró un incremento muy alto, con un estimado de dos millones 196 mil barriles diarios para 2021.



González Anaya comentó que Cantarell fue un yacimiento que tuvo en su esplendor dos millones de barriles diarios, casi igual la producción actual de la petrolera, no obstante ahora produce cerca de 200 mil barriles.



Por lo que la geología será más desafiante y eso se refleja en el hecho de que en el año 2000 Pemex invertía 50 mil millones de pesos en exploración y producción, no obstante, hasta antes del ajuste destinaba 300 mil millones de pesos en esta materia.



"La reforma energética lo que le permite a Pemex es hacer alianzas en todos sus campos, estas alianzas van a ser en todos los campos en donde se pueda hacer esto, porque así funciona el sector petrolero en el mundo, para compartir riesgos y tecnología", indicó.



En este sentido, detalló que iniciaron con el campo de Trion, pero continuarán con esta estrategia en campos de aguas o meras, en campo terrestres, a fin de aprovechar las ventajas de las flexibilidades de la reforma energética, en todas las actividades de la empresa petrolera.



Asimismo, el director de Pemex aseguró que hay otros temas para hacer alianzas en otros rubros, pero en este momento no se aventuraría a mencionarlos hasta que los tenga claros; pero un ejemplo de este tipo de operaciones fue la venta de su participación de Gasoductos Chihuahua a IEnova.



"Hemos tomado una serie de medidas que nos han permitido tener finanzas estables, mejorables... en el 2017 podemos tener, como el Gobierno Federal, un superávit primario, que por definición es todos los ingresos y los gastos, menos el servicio de deuda, por eso tenemos el superávit primario, pero el equilibrio financiero se logra hasta 2019 o 2020".



Asimismo, indicó que Pemex Internacional (PMI) ira evolucionando a ser un "trading" de petróleo internacional de otras empresas, donde su principal cliente seguirá siendo Petróleos Mexicanos.



"Poco a poco va a ir evolucionando a exportar petróleo de otras empresas que produzcan en México, a importar gasolina de otras empresas y después se irá convirtiendo en un 'trading' de petróleo internacional, un comercializador cuyo cliente principal seguirá siendo Pemex", precisó.



De acuerdo con la empresa, PMI exporta crudo e importa productos refinados por un volumen total de aproximadamente 2.2 millones de barriles diarios, posicionándose como el séptimo comercializador más importante del mundo por volumen y ha cosechado una reputación y reconocimiento internacional.



El director de la petrolera también destacó que seguirá el trabajo en todos los frentes en materia de seguridad en los ductos, redoblando la vigilancia, y se asegurará que no haya robo dentro de sus terminales y que los mercados ilícitos tampoco florezcan.



"Pemex tiene, nada más en logística, 17 mil kilómetros de ductos, pero si contemplamos todos se llega a 30 mil kilómetros, no es una tarea menor, es un problema que aqueja a todos", agregó.