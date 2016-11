Sugieren cuidar compras durante 'El Buen Fin'

El fin de semana ''más barato del año'' se celebrará en México por sexta vez

CIUDAD DE MÉXICO (07/NOV/2016).- Por sexto año consecutivo ''El Buen Fin'', un programa de descuentos y promociones implementado por el Gobierno Federal en 2010, con el propósito de incentivar el consumo en México, llegará del 18 al 20 de noviembre.



A propósito de la fecha, consumidores aprovecharán para usar las tarjetas de crédito y comprar lo que necesitan y más, por lo que es recomendable tener precaución para evitar las compras no planificadas que resultan ser perjudiciales a futuro.



"La recomendación es tener disciplina con las compras para no sobre endeudarse", aseguró Obed Medina, Gerente de Marketing Digital de la plataforma Prestadero.



En un comunicado, recomendó realizar una lista de los artículos necesarios para la vida diaria, de esta manera se sabrá cuáles son los productos o servicios indispensables que conviene adquirir en estas fechas.



Así como, evitar las compras impulsivas, ya que estas provocan gastos no contemplados y alejarse en la medida de lo posible del uso desmedido de las tarjetas de crédito.



Señaló que una técnica muy efectiva es comprar por Internet, ya que no solo ahorra tiempo, sino monitorea el total de la cuenta y cómo ese número aumenta. Esto ayudará a tener mesura.



Por último, la comunidad de préstamos por Internet, apuntó que lo mejor para la cartera es no comprar y recomienda cuidar las finanzas personales.