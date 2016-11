Hilo y aguja para fomentar un mundo con igualdad

Alejandra crea muñecos para lograr un cambio de conciencia en la sociedad

GUADALAJARA, JALISCO (07/NOV/2016).- En los límites de la metrópoli, ahí donde los servicios básicos faltan y las calles son marcadas por los pasos de algunos pocos, Alejandra usa su máquina de coser para cambiar la realidad y su vida. Puntada a puntada crea historias que se cuentan en los muñecos que elabora: uno usa prótesis, otro tiene cáncer y otro más se desplaza en silla de ruedas. Cada uno es distinto, pero llevan su esfuerzo y sus ganas de alcanzar un mundo con igualdad.

Desde hace un par de años, Alejandra Saavedra trabaja en la elaboración de muñecas en un taller instalado en su casa, en la Colonia Potrero del Sauz, en Tonalá. Con hilo y aguja busca crear un cambio de conciencia. Sus muñecos, llamados “Apilu, ser especial”, son peculiares, pues no se parecen a los de los estantes de súpermercados, estos padecen alguna enfermedad o tienen alguna discapacidad.

“Son pensadas para crear conciencia acerca del trato que le damos a personas con alguna discapacidad y trabajamos en el punto de la inclusión, una compañera y yo habíamos vivido muy de cerca historias de personas con discapacidad”, relata Alejandra, quien invierte cerca de tres horas en elaborar cada uno de los muñecos que comercializa.

Alejandra, esposa y madre de tres hijos, tuvo que enfrentar una serie de dificultades antes de empezar a comercializar sus muñecos, que incluso ya solicitaron desde otros países como Nicaragua, Turquía, Estados Unidos, España o Francia. El primer obstáculo a vencer fue ella misma, pues su inseguridad no la dejaba superarse, sin embargo, gracias a capacitaciones de organismos como Children International, pudo salir adelante.

Sobre las mesas de su taller, los muñecos que elabora Alejandra se acumulan, trabaja con algunos pedidos. Los hilos y las telas toman forma poco a poco, desde la máquina de coser se crean personajes con discapacidad o alejados de los estereotipos de belleza: “A ésta la discriminan por su color de piel”, relata mientras sostiene una muñeca hecha con tela negra.

Una prima, su inspiración

Ahora la muñeca de “piel” negra descansa sobre una silla de ruedas de juguete. Ella no tendrá que lidiar con la falta de infraestructura para ir a la escuela, ni batallar para usar el transporte público, tampoco será discriminada por su familia; esta muñeca evitará los problemas que sí experimentó una prima de Alejandra, quien la influyó para explotar esta idea.

“Su pronóstico de vida fue que iba a vivir dos días y vivió 27 años en una silla de ruedas, ella es el más grande ejemplo de que uno logra tantas cosas. Ella a toda la familia nos enseñó que no importaba que no pudiera caminar, tenía ganas de vivir, ella me inspira con cada muñeco y eso es lo que quiero, que nadie pase por eso”.

Con capacitación derriba sus paradigmas

Alejandra Saavedra no confiaba en su talento, pero derribó ese paradigma. Con ayuda de capacitaciones de la organización Children International, organismo que ayuda a niños en situación vulnerable, aprendió en cuestiones como liderazgo y autoestima. Gracias a ello inició con su pequeño taller, que da trabajo a dos personas más, sin contar a su familia.

En su espacio, Alejandra tiene dos máquinas de coser, agujas, relleno para muñecos y una familia comprensiva, aunque no siempre fue así.

Relata que en un principio su familia mostró rechazo para que realizara esta actividad, aunque esto cambió una vez que todos abrieron los ojos ante las ganas de triunfar que tuvo Alejandra.

“Nunca en mi vida había agarrado una máquina de coser, no sabía coser. No me imaginaba haciendo esto, pero sí quería una mejor vida para mis hijos y mi familia, creo que el cambio siempre lo he querido, llegó a mi vida esto y dije ‘en esto soy buena’”.

En un futuro Alejandra se ve como una empresaria exitosa, dando trabajo a otras mujeres, con un taller más grande y un alcance más allá de las fronteras mexicanas.

Ella confía en que Apilu, ser especial, ayude a muchos a conocer que la discapacidad no es impedimento para triunfar.

TOMA NOTA

Dónde adquirirlas

Las muñecas “Apilu, ser especial” pueden ser adquiridas en tiendas como La Nube (Prisciliano Sánchez 1000, Guadalajara) o en Tu Localito Ecológico (Prisciliano Sánchez 1067-1, Guadalajara); También realiza pedidos personalizados, recibe propuestas en el correo: alexsaa0408@gmail.com o en la página de Facebook www.facebook.com/apiluespecial.