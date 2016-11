Jalisco, capital de la innovación

El Estado impulsa las nuevas ideas con eventos como el Festival Epicentro

"Un hombre con una idea es un loco hasta que triunfa". Mark Twain.

GUADALAJARA, JALISCO (05/NOV/2016).- Jalisco sin duda ha dado grandes pasos si hablamos de innovación, ciencia o tecnología. No es coincidencia que actualmente sea reconocido como la capital de la innovación y la tecnología de nuestro país.

Festivales como Epicentro, organizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, es un referente que, gracias a la suma de grandes aliados, le dan la bienvenida a nuevos rostros, y nos bridan un escenario a la sociedad jalisciense donde la invitación a la reflexión recae en que los grandes avances de la humanidad fueron gracias a personas innovadoras, que se han arriesgado a pensar diferente, como lo describe Epicentro. Este año los tres ejes sobre los que giró el festival son de suma importancia para el desarrollo de países como México, pero no es el único caso. Sin duda, si hablamos de innovación en el campo, en la ciudad y en la salud, muchos países hermanos se verán reflejados en cómo estos sectores se encuentran hambrientos de, justo eso, innovar.

Como jóvenes muchas veces caemos en la crítica, pero pocas veces en la propuesta, la invitación aquí es que aprovechemos estos escenarios, conferencias, actividades de networking, pitches, charlas inspiradoras, charlas TEDZapopan, talleres, y sin fin de actividades que, además de ser gratuitas, te permiten conocer hacia dónde están siendo encaminados los esfuerzos y las acciones tanto del sector público como privado.

Empoderémonos, innovemos, conozcamos nuevas oportunidades de desarrollo y de impacto social. ¿Quién dijo que innovar solo es para ciertos sectores? Pues como dijo Mark Twain, “Un hombre con una idea es un loco hasta que triunfa”. Y sí, todos queremos hacer equipo para cambiar el mundo.

Liliana García

ECOS DEL DEBATE

"La innovación y la tecnología como factores de cambio en la sociedad"

“La tecnología ya es parte de nuestras vidas, no podemos pensar en realizar nuestras actividades diarias sin recurrir a los nuevos inventos, que por cierto, en meses dejan de ser nuevos, los cambios nos alcanzan a todos teniendo sentido la frase de renovarse o morir. Sería importante abordar el tema de un nuevo tipo de rezago, hablar de las minorías que ya padecen de marginación territorial y económica, ahora la tecnología, pues están estrechamente conectadas. Tenemos un nuevo aliado que al mismo tiempo presenta un reto a vencer”.

Margarita Berenice Rosas Huerta, colaboradora Mar Adentro.

“Jalisco se ha convertido en la capital de la innovación y la tecnología de nuestro país. Sin embargo hay un sector que se niega a contagiarse de este impulso. Las empresas familiares, pequeñas y grandes, siguen con procesos, y estructuras obsoletas. Ese es el reto, que los dueños de negocios de abolengo hagan las cosas de forma profesional, que se sumen a las buenas prácticas que han llevado al éxito y con mejores beneficios a quienes han iniciado después que ellos”.

Carlos David Esparza Reyes, colaborador Mar Adentro.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Grupo de Robótica PRECB

Actualmente escuchamos en distintos espacios públicos la palabra innovación y pareciera que no se pretende ir a ningún lado, sino que cada vez ha tomado mayor fuerza y repercute en todas las áreas de acción de nuestra sociedad. El más claro ejemplo es el que hemos vivido toda esta semana, precisamente hablamos del Festival de Innovación Epicentro 2016, organizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que ha convertido a este festival en un referente no solo a nivel local, sino nacional e internacional o qué decir de Campus Party.

Estos grandes espacios permiten traer no solo a expertos en temas, talleres, conferencias, sino que han sido semilleros de grandes talentos jóvenes que necesitan el apoyo para seguir impactando de forma positiva en la sociedad. Y es que los jóvenes son el aquí, el ahora, un ejemplo de ello es el grupo de Robótica PRECB, conformado por jóvenes talentosos de preparatoria y universidad en Puebla, que buscan, mediante su taller, brindar un espacio de formación para que más jóvenes vean en la ciencia y la tecnología una oportunidad para innovar pero sobre todo, que esta innovación beneficia a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Platicamos con uno de sus integrantes, Alan Emmanuel Cruz Carrasco, y con un notable optimismo y seguridad de querer hacer algo benéfico para a sociedad, nos comparte cómo ha sido esta experiencia y los logros alcanzados, el último, el Premio Nacional de la Juventud 2016 en el rubro de Ciencia y Tecnología.

¿Cómo surge la idea de crear Grupo de Robótica PRECB?

“Vemos que en nuestra misma universidad, en la UABP, había personas de nivel superior que estaban haciendo creando cosas, pero pues también ¿por qué no? Los de media superior hacer algo. Surge como un taller para ayudar a los jóvenes a que inviertan su tiempo, conozcan sobre nuevas áreas y sirva para orientarlos tal vez, porque a veces somos estudiantes de preparatoria o nivel medio superior y no sabemos qué estudiar”.

Sin duda el camino no ha sido nada sencillo para estos jóvenes, pues precisamente su edad y el factor económico, han sido sus más grandes limitantes para seguir ejecutando este taller y sobre todo, para poder replicarlo en más escuelas.

“Generalmente las preparatorias o nivel medio superior no es como que tengan un recurso destinado para proyectos tecnológicos o de impacto social, entonces pues a la prepa se le dificulta bastante esa parte. También se cree que los jóvenes y a veces, inclusive que los mexicanos, no podamos hacer ciencia. Eso es algo que a mí como persona no me agrada porque conozco varias personas que tienen la habilidad y varios mexicanos que están haciendo cosas grandes y pues la verdad no necesitamos más que las ganas y la dedicación para buscar los apoyos necesarios.”

¿Quiénes han sido sus aliados?

El apoyo de sus círculos más cercanos ha sido pieza fundamental en el Grupo de Robótica PRECB, en ocasiones la familia es quien pone el recurso económico, los maestros que invierten su tiempo asesorándolos, sin recibir ninguna paga extra, es decir, los jóvenes buscan distintas estrategias de solventar los gastos que implica mantener el taller.

“Necesitamos movernos, tal vez la universidad no pueda darnos maquinaria pesada, pero nos puede dar instalaciones para trabajar, eso ya es ganancia, porque ya tenemos un lugar donde podamos dejar las herramientas; entonces ahora tenemos que ir con otras persona que diga, yo los puedo apoyar materiales, por ejemplo, un distribuidor de materiales electrónicos, buscamos la forma, le platicamos, “oye queremos hacer esto…” y conseguimos precios un poco más accesibles…”

Y es con ese espíritu de perseverancia, de estrategia, que los jóvenes que buscan innovar deben siempre afrontar los retos. Como bien mencionan, los apoyos del sector gubernamental y del sector privado le han apostado a estas áreas y han ido en aumento, sin embargo, aún hace falta mucho.

Mensaje a los Jóvenes

-“Súmate a Mar Adentro”

Somos jóvenes, tenemos energía, nosotros en algún momento estaremos ocupando lugares importantes para tomar decisiones o estar apoyando en estas decisiones, entonces ahora hay que sumarnos al trabajo en todos los ámbitos, porque todos son importantes y todos repercuten en todo. Entonces sí jóvenes, tenemos que sumarnos a todas las áreas. A veces criticamos que los políticos, la corrupción, mucho criticamos pero ¿cuántos jóvenes aportamos? Creo que es eso, sumarnos al trabajo.

Alan Emmanuel Cruz Carrasco

El grupo de Robótica PRECB se fundó en 2008 y actualmente se conforma por Sandy Carrera Altamirano, Clara Andrea Alcántara Rosales, y Alan Emmanuel Cruz Carrasco.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Stephen William Hawking (1942)

Stephen William Hawking es un físico teórico británico, quien a pesar de sus discapacidades físicas y de las progresivas limitaciones impuestas por la enfermedad degenerativa que padece, probablemente sea el físico más conocido entre el gran público desde los tiempos de Einstein.

El 8 de enero de 1942, nació Stephen Hawking en la ciudad de Oxford. Allí comenzó a estudiar en el University College donde se licenció en 1962 con los títulos de matemático y físico. En esa época era un joven como otros, de vida normal, pero cuyas singularidades eran únicamente su brillante inteligencia y un gran interés por las ciencias.

Tuvo un accidente sobre hielo mientras patinaba, resbaló y tuvo dificultades para incorporarse. De inmediato se le diagnosticó un trastorno degenerativo neuromuscular. Los médicos supusieron que la enfermedad iba a acabar con su vida en pocos años; sin embargo, se equivocaron. Naturalmente, la vida de Stephen no fue la misma a partir de entonces, pero sus limitaciones físicas no interrumpieron en ningún momento su actividad intelectual; de hecho, más bien la incrementaron.

Algo que lo ha caracterizado es su espíritu luchador y triunfador a lo largo de toda su vida, pues ha logrado sortear la inmensidad de impedimentos que le ha planteado el mal de Lou Gehrig que le aqueja desde que tenía 20 años. Hawking es, sin duda, un caso particular de vitalidad y resistencia frente al infortunio del destino.

10 NOTAS POSITIVAS

1. Del 1 al 05 de noviembre se realiza el Festival de Innovación Epicentro 2016

2. Se realizó la tercera edición del ‘Catrina Fest MX’ en la capital del país.

3. Se realizará el IV Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana.

4. IPN desarrolla app que facilita manejo de datos en producciones ganaderas.

5. Se realizó el décimo desfile y concurso de Alebrijes Monumentales en la Ciudad de México.

6. Rosario Espinoza y Germán Sánchez son los ganadores de Premio Nacional de Deportes 2016

7. Desarrollan en la Facultad de Ingeniería de la UNAM disipadores sísmicos.

8. Abre UNAM salas de realidad virtual y aumentada para enseñanza de odontología.

9. Estudiante mexicano desarrolla dispositivo para llevar internet a comunidades marginadas.

10. Saúl Rojas Hernández, investigador del IPN, desarrolla vacuna nasal contra VIH.

MAR ADENTRO PROPONE

Para conocer....

Vista la página www.epicentrofestival.com y conoce las actividades gratuitas a las que puedas asistir.

Para leer…

“Breve historia de mi vida” de Stephen Hawking. Con su característico humor negro, el científico vivo más conocido del mundo repasa su vida en este libro.