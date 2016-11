Infonavit otorgará subsidios por más de 32 mil MDP en 2017

El director general del instituto adelanta que para el próximo año fortalecerán los esquemas crediticios

CIUDAD DE MÉXICO (03/NOV/2016).- En la actualidad, el sector de la vivienda es tan sólido como para reducir el debate al tema de los menores subsidios federales, ya que para el próximo año el Infonavit otorgará subsidios cruzados por más de 32 mil millones de pesos, señaló el director general del instituto, David Penchyna Grub.



Durante una gira de trabajo por Saltillo, en el estado de Coahuila, el funcionario agregó que "el recorte presupuestal no afectará a la institución, porque el Infonavit no obtiene un solo centavo del Presupuesto de Egresos de la Federación".



En ese sentido, adelantó que para el próximo año se fortalecerán los esquemas crediticios, para lo cual el Infonavit invertirá más de 32 mil millones de pesos en el subsidio cruzado, es decir, el subsidio a través del cual se apoya a los trabajadores que ganan menos de cinco veces el salario mínimo, a fin de que sea un crédito pagable para quienes ganan menos.



"El Instituto está conformando un portafolio crediticio para que a través de diferentes fórmulas financieras podamos tener más subsidio interno del que otorga la Comisión Nacional de la Vivienda. Infonavit es una institución financieramente solidaria pues a quienes ganan menos les otorga una tasa de interés más baja, porque el subsidio cruzado no depende del Presupuesto".



Penchyna Grub añadió que el Instituto impulsará con mayor énfasis la vivienda vertical, así como mejores estrategias en la cobranza social para evitar que los trabajadores pierdan su patrimonio, y por ende, bajar los índices de viviendas abandonadas.



"Lo que queremos es tener mejores soluciones de vivienda ante la demanda de un país que se volvió urbano, y por eso hemos creado por primera vez un Centro de Investigación de Vivienda en el Instituto, donde junto con la ONU vamos a obtener las mejores fórmulas de construcción".