Tarjetas de crédito deben usarse con responsabilidad en 'Buen Fin'

Invitan a los ciudadanos a emplear de manera prudente las tarjetas de crédito en el llamado ''el fin de semana más barato del año''

CIUDAD DE MÉXICO (03/NOV/2016).- Ofertas y promociones del ''Buen Fin'', son la oportunidad perfecta de los consumidores para estrenar artículos que pueden ser innecesarios y para los que no se cuenta con efectivo para realizar la compra, por lo que las tarjetas de crédito resultan ser el salvavidas perfecto.



El uso de esta forma de pago debe tener ciertos cuidados para no generar deudas innecesarias, como realizar pagos superiores al mínimo estipulado.



La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a través de su revista "Proteja su Dinero", invita a los ciudadanos a emplear de manera prudente las tarjetas de crédito en el llamado "el fin de semana más barato del año", que se realizará del 18 al 21 de noviembre.



Sugiere adquirir productos duraderos, para que no tener que dejar de usar antes de liquidarlos, además de hacer los depósitos puntualmente y cubrir más allá del pago mínimo, para evitar intereses que varían de acuerdo a la institución bancaria.



La publicación explica que si el comprador adquiere con la tarjeta de crédito una pantalla por 15 mil pesos, la suma total de todo lo que pagó dependerá del depósito mensual que haya hecho, entonces, sí sólo paga el mínimo, la cantidad y el tiempo del fin de la deuda se elevarán.



De la misma forma recomienda conocer las tasas de intereses de su tarjeta de crédito, antes de realizar una compra, así como evaluar si se podrá realizar los pagos en tiempo y forma.