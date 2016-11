Mercado accionario abre con mínimo avance, tras feriado

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubica 47 mil 306.49 unidades

CIUDAD DE MÉXICO (03/NOV/2016).- Esta mañana, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) opera con una mínima alza de 0.01 por ciento, tras el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en espera de reportes corporativos trimestrales, datos económicos y los precios del crudo.



Luego al feriado en México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubica 47 mil 306.49 unidades, con un avance de 3.19 enteros respecto al nivel previo.



En Wall Street, los índices operan de forma mixta, donde el promedio industrial Dow Jones sube 0.12 por ciento y el Standard and Poor's 500 gana 0.07 por ciento; en tanto, el Nasdaq baja 0.17 por ciento.



En el mercado de renta variable se cumpliera un volumen de 4.7 millones de títulos por un importe económico de 174 millones de pesos, con 56 emisoras que ganan, 22 pierden y una se mantiene sin cambio.



Los mercados abrieron con alzas, después del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, además hoy se dio a conocer el dato de Solicitudes de apoyo a desempleados, el cual fue mayor a lo estimado por los analistas.



Los reportes corporativos al tercer trimestre de Starbucks Corp, Activision Blizzard Inc y Kraft Heinz Co repercutirán en la dirección del mercado. Además, indicadores económicos (ISM servicios y órdenes de bienes durables) y la cercanía de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se sumarán a los factores de incidencia.



El mercado petrolero presenta una alza luego de que sorprendiera el dato de los inventarios de petróleo en Estados Unidos al subir en 14.4 millones de barriles.



Está mañana los precios del petróleo operan con alzas, donde el crudo tipo West Texas Intermediate (WTI) gana 0.13 por ciento, al cotizarse en 45.50 dólares por barril y el tipo Brent sube 0.45 por ciento a 47.07 dólares por barril.



En el mercado cambiario, el dólar podría ubicarse en un rango de entre 19.28 y 19.37 pesos por dólar, con volatilidad relacionada al nerviosismo del proceso electoral en Estados Unidos, de acuerdo con Banco Ve por Más (BX+).