La SHCP descarta intervenir en mercados por Trump

CIUDAD DE MÉXICO (03/NOV/2016).- Intervenir en el mecado para sostener al peso, no serviría frente a la volatilidad provocada por las elecciones en Estados Unidos (EU), ya que éste es un fenómeno internacional, dijo José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público.

“No tenemos previsto, hay esa posibilidad, está aprobado de hecho la posibilidad de hacerlo con el solo concurso de la voluntad del gobernador del Banco de México. Pero aquí tenemos que distinguir bien de cuándo es un fenómeno en donde la intervención tendría sentido”, dijo en una entrevista con Televisa.

Refirió que se trata de un fenómeno global, por lo que no es un problema que se pueda resolver con una intervención.

“La intervención sería como echar gotas al mar, no es el instrumento que nos serviría”, agregó.

Sin embargo, en el mercado se tienen instrumentos que ayudarían en el mediano plazo, como las reservas internacionales, la línea de crédito flexible con el FMI, la “fortaleza” de las finanzas públicas, además de la voluntad de cuidar los mercados de México y que esto se refleje en las condiciones de la economía.

Señaló que en caso de que gane Trump habrá volatilidad, y que con el paso del tiempo deberán imponerse dos realidades, una de éstas serían los fundamentales de la relación con EU, es decir que se tiene una “relación profunda, vasta, intensa, en donde hay intereses que no solamente son los de los gobiernos”,

“Se irán acomodando los temas, se irán despejando las variables, sin duda la elección de Trump habrá de cambiar, si ese fuera el caso, el entorno en donde se va a conocer la relación de Estados Unidos con el mundo”, dijo.

Cualquiera que fuera la situación, México se encuentra preparado para enfrentar el escenario con finanzas públicas sanas, un buen sistema bancario, balance de los corporativos, y con una relación robusta y madrua.

“Por supuesto, habrá la volatilidad, pero esa volatilidad habremos de enfrentarla con los mejores instrumentos y con buenos fundamentales en los dos temas”, agregó.

Veracruz cuenta con recursos paa recuperarse

Por otra parte, el secretario señaló que el gobierno federal no va por el rescate de Veracruz, porque los estados por ley son autónomos, soberanos y deberán hacer frente a su situación financiera con los instrumentos con los que cuentan.

“En general no (saldrán recursos de Hacienda), en general tienen acceso a pedir desde crédito de corto plazo, y a principios de año, anticipo de participaciones (…) pueden reducir su gasto, pueden fortalecer sus ingresos propios. Contarán este año y el que entra, que hay una buena recaudación, con más recursos de participaciones, con más recursos de aportaciones”, consideró.

Sin embargo, Hacienda puede trabajar con los bancos para que acompañen a Veracruz en el proceso de recuperación, también la Secretaría estará atenta y apoyará la transición de gobiernos en el estado.

“Habrá que hacer esfuerzos en Veracruz y estamos dispuestos a trabajar con el nuevo gobierno”.

El pasado martes, la dependencia aclaró en un boletín que, a partir de ahora, y a los municipios que lo soliciten, Hacienda pagará los recursos por participaciones y aportaciones directamente a estas localidades. Para esta entrega, tendrán que coordinarse con el estado.

Pero mientras no se conozca el paradero de los recursos que no se han dado a los municipios, Hacienda no pagará lo que Veracruz debe a los ayuntamientos, dijo el funcionario.