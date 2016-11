Conocer al mercado, clave para el éxito en diseño

Este miércoles el diseñador industrial, Emiliano Godoy ofreció una conferencia en el marco del festival Open Mind

GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2016).- Para que un proyecto de diseño sea exitoso es necesario idear un plan de negocios que, además de contemplar la satisfacción del cliente, conozca el público a que se va a dirigir, señaló el diseñador industrial, Emiliano Godoy, en la conferencia "Ecosistema mueble" que ofreció este 2 de noviembre en el festival Open Mind que se realiza en Guadalajara.



"Ya que tenemos una idea pasamos a la siguiente etapa, nos saltamos al mercado, si tengo un plan de negocios debo regresar y ver qué onda. Todos los eslabones deben estar conectados. En México la mayoría de los emprendedores se saltan esta etapa", resaltó Godoy en su ponencia.



El diseñador, quien tiene experiencia en el ramo de muebles, explicó que para lanzar un producto al mercado se debe tener en mente que en el país sólo el cinco por ciento de la población percibe un salario arriba de los 13 mil pesos, lo que significa que el porcentaje de clientes potenciales es pequeño."Muchos estamos tratando de venderle a ese cinco por ciento. Ya que tenemos eso pasamos a la comercialización".



Godoy consideró que una vez que se defina a los posibles consumidores se debe proteger al producto que resultó mejor valorado dentro de lo que la gente quiere: "Mi ramo tiene que ver con mobiliaria, pero también con producto y servicio, a veces estamos asumiendo que existe un mercado pero ese mercado es muy pequeño".



Cambiar la cultura empresarial



Emiliano Godoy dijo que muchas veces se habla de que a los mexicanos no les gusta el diseño, algo erróneo.



"La realidad es que no les alcanza y compran copias chinas", subrayó.



Para el emprendedor es necesario que los empresarios trabajen también para que sus empleados ganen más y de esa forma reactivar el mercado interno en México. "Un ideal de tratar de tener la mayor horizontalidad posible, no sólo en la toma de decisiones sino en el tema económico".



Explicó que para saber si hay una amplia brecha salarial entre trabajadores de una empresa se puede hacer el ejercicio de comparar cuánto gana el que gana menos con el que gana más en una empresa. El diseñador indicó que por ejemplo en Japón el promedio es de 11 a 1, lo que significa que el trabajador con el salario más alto percibe 11 veces más que el más bajo. "En México es de 47 a 1, hay que trabajar para cambiar eso".

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ