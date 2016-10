Estancados, salarios de la clase media

Uno de los problemas más serios que enfrenta la población es la disminución del poder adquisitivo

GUADALAJARA, JALISCO (29/OCT/2016).- Luis tiene ocho años en la misma empresa y sólo una vez ha tenido un aumento salarial. En 2008 percibía cinco mil 400 pesos mensuales y, dos años después, le aumentaron a siete mil. Nada más. Por eso forma parte de los dos millones 480 mil jaliscienses cuyos ingresos en el primer trimestre de 2016 no superaron los cinco salarios mínimos (11 mil pesos).

“Me considero clase media en el sentido de que no tengo que mantener a nadie, también por el nivel de estudios que tengo. Soy soltero. Me apasiona mi trabajo, pero el sueldo es algo que no termina de cuajarme”.

Eduardo Loría Díaz de Guzmán, economista de la UNAM, señala que uno de los problemas más serios que enfrenta la clase media es el estancamiento de los salarios, producto del lento crecimiento que el país ha tenido desde hace 20 años. “Aunque este año la inflación está bajo control, el próximo será de bajo crecimiento”.

Apenas 256 mil jaliscienses ocupados reportaron que ganan más de cinco salarios mínimos al mes en el periodo en mención, esto significa 53 mil menos que en 2006.