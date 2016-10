Nintendo reporta su primera pérdida operativa en dos años

Para mejorar sus ingresos, la compañía apuesta por Nintendo Switch y el lanzamiento de 'apps' de juegos para 'smartphones'

TOKIO, JAPÓN (26/OCT/2016).- La compañía Nintendo sufrió su primera pérdida operativa en dos años en el semestre abril-septiembre, debido a las débiles ventas de sus consolas de viodeojuegos y a que la fortaleza del yen pesó más que la popularidad de su juego Pokemón Go.

La pérdida del grupo fue de unos 57 millones de dólares (mdd) en seis meses hasta el 30 de septiembre pasado, comparado con un beneficio operativo de 86 mdd en el mismo semestre del año pasado, cuando las ventas cayeron 33 por ciento respecto a un año antes.

Sin embargo, la venta de su participación en el equipo de béisbol Marineros de Seattle Major League ayudó a Nintendo, ya que la ganancia neta de grupo registró un aumento de 3.3 veces, a 366 mdd, indicó la empresa japonesa con sede en Kyoto.

El avance de la moneda japonesa, yen, y otros factores obligaron a Nintendo a recortar las previsiones anuales de sus ventas desde un estimado anterior de cuatro mil 790 mdd a cuatro mil 502 mdd, y de sus beneficios operativos de 431 mdd a 287 mdd.

Se espera no obstante que el beneficio neto alcance los 431 mdd en todo el año fiscal 2016, de acuerdo con un comunicado de la compañía.

La rentabilidad de Nintendo se vio favorecida por el éxito de su videojuego Pokemón Go, el cual fue desarrollado por Nintendo, su filial Pokemón y Niantic Inc., fabricante de juegos escindida de Google Inc.

En el segmento de consolas de videojuegos, Nintendo ha estado haciendo frente a la feroz competencia de rivales como Sony con sus PlayStation 4, ya que las ventas de su consola Wii U han caído 53 por ciento a 560 mil unidades.

En una rueda de prensa, el presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima, expresó su intención de hacer que aplicaciones de juegos para teléfonos inteligentes se conviertan en pilar de sus ingresos, de acuerdo con despachos de la agencia japonesa de noticias Kyodo.

Además de Pokemón Go, Nintendo ahora pondrá en el campo de juegos en los smartphones a su icónico juego Super Mario Run, el cual estará disponible para iPhone de la compañía Apple en diciembre próximo.

Para mejorar sus ingresos, la compañía también apuesta por su nueva consola Nintendo Switch -que podrá utilizarse en cualquier lugar-, que lanzará al mercado global en marzo próximo, con la confianza de que sus ventas alcancen hasta dos millones de unidades.

Nintendo prevé asimismo el lanzamiento de una versión más pequeña de la popular consola de juegos "Famicom" en Japón en noviembre, que cabe en la palma de la mano y es una versión del clásico Family Computer Mini, con 30 títulos de juegos como Super Mario Bros.