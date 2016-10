Mercado bursátil mexicano abre jornada con bajas

El IPC se ubica en 47 mil 999.62 unidades, con una caída de 93.91 enteros

CIUDAD DE MÉXICO (26/OCT/2016).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) opera con una ligera baja de 0.20 por ciento, debido a que se intensifica la temporada de reportes corporativos trimestrales, así como por el desempeño del precio del petróleo, en espera de datos económicos en Estados Unidos.



El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubica en 47 mil 999.62 unidades, con una baja de 93.91 enteros respecto al nivel previo, en una arranque de sesión donde destacan las bajas de América Móvil, de 0.17 por ciento, y de Grupo México, de 0.33 por ciento.



En Wall Street, los índices operan con descensos, donde el promedio industrial Dow Jones baja 0.44 por ciento, el Standard and Poor's 500 retrocede 0.45 por ciento y el Nasdaq muestra un decremento de 0.62 por ciento.



En el mercado de renta variable se opera un volumen de 15.2 millones de títulos por un importe de 478.1 millones de pesos, con 45 emisoras que ganan, 36 pierden y dos se mantienen sin cambio.



La dirección del mercado estará dada por los múltiples reportes del tercer trimestre publicados en la jornada (Tesla Motors Inc, Cheesecake Factory Inc y Texas Instruments Inc al cierre), y la divulgación de indicadores económicos (inmobiliario y petróleo) también ejercerá influencia en los índices accionarios, además de la volatilidad del precio del petróleo.



Esta mañana los precios del petróleo operan en terreno negativo, donde el crudo tipo West Texas Intermediate (WTI) pierde 1.84 por ciento para cotizarse en 49.04 dólares por barril, y el tipo Brent baja 2.04 por ciento a 49.75 dólares por barril.



En el mercado cambiario, el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.52 por ciento o 9.7 centavos, para cotizar en alrededor de 18.62 pesos por dólar, como consecuencia de un moderado retroceso en los precios del petróleo y un retorno de la especulación relacionada al proceso electoral de Estados Unidos, indicó Banco Base.