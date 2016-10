Paquete fiscal 2017 refleja consenso de mercados: Meade

El secretario reconoció al Congreso que ya no se hagan políticas con las variables que le dan soporte al marco

CIUDAD DE MÉXICO (25/OCT/2016).- El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, aseguró que el paquete fiscal para 2017 aprobado hasta este momento por la Cámara de Diputados, refleja el consenso de los mercados.

"El paquete refleja el mejor consenso de mercado y si discrepamos de los ajustes, estaríamos discrepando del último consenso del mercado y puede pasar", afirmó al participar en el foro Impulsando a México, crecer en tiempos de desafíos organizado por el Grupo Financiero Interacciones.

Refirió que de hecho en junio el consenso era diferente al de septiembre y al de octubre, pero consideró que es una buena práctica; por lo que reconoció al Congreso que ya no se hagan políticas con las variables que le dan soporte al marco, sino que tome lo último estimado por los analistas respecto al valor puntual de cada una de las variables.

Aunque hizo ver que eso no significa que el año próximo no se vayan a tener sorpresas positivas o negativas, pero la Ley nos dice cómo reaccionar.

"En la Secretaría nos sentimos cómodos con el marco que el Congreso aprobó", afirmó.

Consideró que para encontrar el justo medio, ayuda un poco ponderar el contexto en que se encuentra el país.

Aseguró que no debe quedar duda a que la actual administración terminará con finanzas públicas sanas en un entorno estable y con una absoluta y plena estabilidad.

Dijo que en estos momentos lo único "que me interesa es sacar bien el paquete hacendario y con eso, nos damos por bien servidos en el corto plazo".

Señaló que para el 2018 falta mucho para pensar en si le interesa ser precandidato.

"En la Secretaría lo dice uno siempre: que está uno concentrado siempre en las labores que tiene uno enfrente; en mi caso es cierto, lo ha sido en el pasado reciente y lo es hoy. En la Secretaría de Hacienda no puede uno perder concentración, no puede uno perder foco y no puede uno más que asumir agradecido la responsabilidad que hoy tengo y concentrarme en que esa salga bien, por lo que el 18 está lejos en tiempo y en año", respondió en la sesión de preguntas que le hicieron los asistentes al foro.