La SE está preparada para resultados electorales de EU

En caso de que Trump ganara, no habría renegociación del TLCAN sin beneficios para las partes que lo conforman

CIUDAD DE MÉXICO (25/OCT/2016).- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, definió ya dos escenarios de acción ante el panorama que se presenta en las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

En comparecencia ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, aseveró que si llega Hillary Clinton seguramente se aprobará el Acuerdo de Asociación Traspacífico (TPP) y con ello mejorará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Pero, si llega el republicano Donald Trump entonces la posición es clara: no habrá renegociación del TLCAN sin beneficios para las partes que lo conforman.

“Son 6 millones de empleos, creemos que no estamos totalmente desprotegidos en una negociación donde queda claro que el libre comercio es para hacer más grande el pastel y repartirlo mejor. Si el resultado es demócrata tendremos un escenario en el que podremos hablar que el TPP va a mejorar NAFTA y en el otro escenario debemos definir una posición clara de que México la única manera de renegociar un tratado es que haya beneficios para ambas partes si no, no hay renegociación”, dijo.