Licor de jamaica gana en la primera edición de 'Jalisco Is On'

Felipe Angulo recibe un premio de 80 mil pesos tras ganar en el primer evento de emprendedores en el Estado

GUADALAJARA, JALISCO (25/OCT/2016).- Con perseverancia y constancia, así fue como Luis Felipe Angulo Castellanos, de apenas 25 años de edad, logró alcanzar el primer lugar de ''Jalisco Is On'', el primer evento de emprendedores realizado a nivel estatal.

''Sagrante'' es el nombre del licor de flor de jamaica con el que Luis emprendió su negocio. El mecanismo de elaboración, narra, ha pasado de generación en generación en su familia: "Esta receta viene desde mi bisabuela, ella se la pasó a mi abuela y por azares del destino yo la tomé".

Luis comenzó la elaboración del licor hace cuatro años, cuando en una reunión con sus amigos les dio a probar la bebida. Al observar que fue bien recibida, decidió comercializarla y desde entonces no ha parado de luchar por posicionar la marca. Los primeros lugares a los que acudió habrían sido bazares y pequeñas tiendas de productos orgánicos; a partir de las ventas que realizara en estos sitios, la popularidad y aceptación del producto iría creciendo al igual que la demanda.

Al enterarse de la convocatoria para participar en ''Jalisco Is On'' nunca pensó que ganaría, su único objetivo era dar a conocer su producto entre las personas que visitaran la sede del evento, el Auditorio Metropolitano.

"Yo iba con la intención de que se conociera mi producto y eso hice, lo mismo que hago siempre, que es hablar de mi producto y venderlo, ofrecerlo para hacer que le guste a la gente", es decir, Jalisco Is On, explica, le permitió analizar el mercado, conocer las recomendaciones de los clientes y expandir los límites de su negocio.

El premio que obtuvo consistió en 80 mil pesos, los cuales, en un acto simbólico, le fueron entregados en la Cámara de Comercio de Guadalajara de manos de su presidente, Fernando Topete Dávila, y del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, José Palacios. Asegura que va a "invertirlos, la idea es una máquina embotelladora y producción, vamos a comprar botellas, materiales, materia prima sobre todo".

''Jalisco Is On'' fue para Luis "como un sueño", sin embargo, acepta que no acudió a las capacitaciones: "Mi capacitación fue la acción, (...) fue quedarme en mi stand y ofrecer licor, ver cómo a la gente le gusta".

Ser emprendedor para Luis es una experiencia que lo ha marcado de por vida, tanto en el ámbito financiero como personal. Aunque su idea "era un negocio como un escalón" para obtener recursos y realizar documentales, ahora "vivo de eso y he crecido muchísimo, sobre todo en cuanto a persona y es una friega para todos los emprendedores".

Recomienda a las personas que tengan una idea y que quieran comenzar un negocio que no se rindan.

Aunque se trate de un trabajo de 24 horas al día, asegura que "es lo mejor que yo he hecho en mi vida, (...) he aprendido más en estos cuatro años que toda mi vida estudiando", por lo que insta a los emprendedores a ser perseverantes y a continuar luchando por sus sueños.

A pesar de que ha recibido ofertas de Rusia y Barcelona para exportar su producto, prefiere que sea un producto exclusivamente mexicano. "Me gustaría que se quedara en México, le meto mucha pasión en cuanto a lo mexicano, a la esencia mexicana, yo creo que si nos apoyamos entre todos va a salir adelante este país".

Su meta es llegar a producir el mismo la materia prima que requiere para la elaboración del licor, por lo que continuará trabajando hasta lograrlo.



SABER MÁS

De acuerdo con Fernando Topete Dávila, presidente del Consejo Directivo de la Canaco, ''Jalisco Is On'' logró convocar a siete mil 600 asistentes, de los cuales 45% eran mujeres, con un promedio de edad de 18 a 29 años, por lo que se trató de un evento de "jóvenes que están impulsado fuerte para hacerse emprendedores".

Durante ''Jalisco Is On'', organizado por la Cámara de Comercio, en colaboración con la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado, se realizaron 150 encuentros de negocios, además de cuatro talleres de capacitación y 17 conferencias. Según Topete Dávila, hubo registro de "empresas que empezaron de la nada" y que al terminar los procesos de formación habían logrado crear estrategias para hacer crecer su negocio de manera eficiente.

"Fue muy alto el número de empresas que pasaron", señaló Topete Dávila al dar conocer que de 70 proyectos de empresas que fueron presentados, 40 pasaron a la final del certamen, de los cuales tres obtuvieron un apoyo económico para consolidar sus ideas. Además, "de los 125 municipios de Jalisco, tuvimos la fortuna de contar con 66 municipios presentes".

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, José Palacios, calificó como "extraordinario" el evento, al "poder propiciar que se siga alentando en emprendurismo en el estado de Jalisco", uno de los estados "más importantes en el tema, (...) en todo México".

Aplaudió la finalidad de ''Jalisco Is On'', ya que aseguró que logró atraer a una gran cantidad de interesados y que ayudará a disminuir la cantidad de Pymes y proyectos que perecen ante la falta de apoyos y capacitación.

EL INFORMADOR / PAOLA RÍOS>