El IMCO recomienda que regrese tenencia a estados

Este es uno de los impuestos que genera mayor recaudación en el país

GUADALAJARA, JALISCO (25/OCT/2016).- El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) recomienda a los estados que regresen al cobro de la tenencia vehicular, pues es uno de los impuestos que genera más recaudación.

Durante la presentación de la novena evaluación del Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2016, el director del IMCO, Juan E. Pardinas, reconoció que la crisis de corrupción que vive México hace que la gente no esté de acuerdo con el cobro de más impuestos, por lo que se tendría que hacer un trabajo fuerte en contra de la corrupción y mejorar la transparencia del ingreso y destino de esos recursos.

"Lo paga la gente que más dinero tiene, lo paga la gente que más contamina y en ese sentido es un impuesto que ayuda a tener una mejor distribución de ingreso y, en cierta manera, reducir el impacto de fenómenos como el calentamiento global; pero si no gastamos bien, si no mejoramos la transparencia, si no terminamos con la impunidad, va a ser muy difícil encontrar impuestos que la sociedad vea con buenos ojos".

Actualmente son 13 entidades federativas, entre ellas Jalisco, las que continúan sin cobrar el impuesto de la tenencia; 18 más la subsidian y sólo el estado de Nayarit continúa con este cobro.

Retirar el impuesto, reiteró Pardinas, no es más que un acto de populismo que no ayuda a los estados en sus finanzas.

Una prueba de eso es lo que en este 2016 dejaron de cobrar las 13 entidades que eliminaron el cobro de la tenencia, cuya estimación oscila los ocho mil 120 millones de pesos, lo que equivale a saldar la deuda estatal de Campeche, Querétaro, Baja California Sur, Yucatán y Guerrero.

Durante el evento se otorgó un reconocimiento al estado de Nayarit, al ser el único estado en el país que continúa con el cobro de este impuesto.

"La tenencia reduce la desigualdad, contribuye al combate contra el cambio climático, tiene beneficios sobre la salud pública y reduce costos de infraestructura asociada a los automóviles".

El director manifestó que uno de los impuestos que sí deberían retirarse es el impuesto sobre la nómina, pues orilla a las empresas a producir menos y a aumentar precios, además de que reduce las oportunidades de empleo.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR