Deben analizarse la producción de crudo y el tipo de cambio: IP

Debe fijarse el calendario de la liberalización de gasolinas y diésel, para dar certeza

CIUDAD DE MÉXICO (24/OCT/2016).- El sector privado celebró los cambios en beneficio de ciertas inversiones y la flexibilización en el mercado de gasolinas y diésel, pero pidió al Senado analizar a detalle y desde un sustento técnico el aumento de la plataforma de exportaciones y del tipo de cambio en la Ley de Ingresos 2017, por las consecuencias que se pueden tener.

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, hay temas importantes que quedaron fuera y van a tener que esperar otro año más como la deducibilidad total de las prestaciones salariales o el deducir 100% los gastos pre operativos y de exploración en el sector minero, entre otros.

Aunque se flexibilizaron las reglas del mercado de combustibles en términos que favorecen la inversión, dijo que será importante que se fije el calendario de liberalización de precios de gasolinas y diésel con base en las condiciones del mercado.

Tener el “calendario de liberalización durante 2017 es importante para dar certeza jurídica a las posibles inversiones necesarias en periodos pre operativos para la entrada de otras marcas y moléculas en este país”, aseveró el organismo en su mensaje semanal.

Además de que en temas energéticos, al subirse la plataforma de producción y el fijar un tipo de cambio más alto si bien aumenta ingresos por exportaciones de crudo, el efecto puede revertirse por el incremento en costos de las importaciones gubernamentales de gasolinas.

“Lo fundamental es que no se hagan cuentas de mayores ingresos que al final no puedan lograrse, deteriorando el balance de las finanzas públicas en el ejercicio. No hay margen para que el déficit fiscal siga creciendo”.

Si bien hubo mejoras en el esquema de pago de impuestos a favor de las micro y pequeñas empresas al adicionarse un coeficiente de utilidad para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, no se amplió el número de beneficiarios al mantenerse el tope de ingresos anuales en cinco millones en lugar de admitir la propuesta de subirlo a 12 millones.

SUN

Arabia Saudita ve pronta recuperación de petro-precios

RIAD, ARABIA SAUDITA.- El ministro saudí de Energía, Jaled al Faleh, aseguró que la caída de los precios del crudo, que se inició a mediados de 2014, va a finalizar pronto y que la oferta y la demanda ya comenzaron a mejorar notablemente.

“Somos optimistas frente a la tendencia futura de los mercados del petróleo y confiamos en que estarán en un nivel de mejora permanente”, dijo Al Faleh junto a sus homólogos de Qatar, Mohamed Al Sada, y Rusia, Alexander Novak, tras una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) con Moscú.

El CCG comparte con Rusia un punto de vista común respecto al acuerdo entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores.

El 30 de noviembre está previsto que los 14 socios de la OPEP refrenden una congelación de la producción acordada en Argelia el mes pasado.

EFE