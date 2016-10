Cervantino deja derrama económica de 431 millones de pesos

El festival supera las espectativas con una asistencia de más de 380 mil personas

GUANAJUATO, GUANAJUATO (23/OCT/2016).- Una derrama económica de 431 millones de pesos, derivada de la asistencia de más de 380 mil personas, es el saldo que arrojó el XLIV Festival Internacional Cervantino (FIC), que el próximo año tendrá como invitados de honor a Francia y al Estado de México, anunciaron hoy autoridades.



En conferencia de prensa, el director general del Cervantino, Jorge Volpi, comentó que este año fue particularmente especial para el FIC por la apasionante coincidencia de conmemorar los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).



A lo largo de tres semanas, agregó el también escritor, Guanajuato se convirtió no sólo en la capital Cervantina de América sino en la capital Cervantina del mundo.



Del 2 al 23 de octubre, el Cervantino tuvo una audiencia que superó las expectativas con 380 mil personas que asistieron a funciones diversas con tres mil 500 artistas.



En su balance de la XLIV edición del FIC, Volpi dio a conocer que el País invitado de honor será Francia, que será una participación destacada, no sólo por su tradición cultural, sino porque en la construcción misma de la identidad francesa está la promoción de la cultura.



Mientras que el estado invitado será el Estado de México, una entidad con una gran variedad y riqueza cultural, que va de lo más tradicional a lo más moderno.



El director general del FIC anunció que así como en los últimos años los ejes temáticos han sido la Ciencia o ahora los 400 años de Cervantes, en 2017, el tema central serán las revoluciones.



"La hemos titulado Revoluciones en todos los sentidos, revoluciones artísticas, sociales y políticas, la conjunción de todas ellas, la manera cómo este cambio a veces drástico y a veces violento, ha podido transformar o no las distintas disciplinas artísticas, las naciones y los distintos lugares", expresó.



Este eje temático, abundó Volpi, tiene dos énfasis principales, el primero es que se cumplen 100 años de la Revolución Soviética, un acontecimiento que trastocó radicalmente el panorama del siglo XX y por lo tanto de todo el mundo.



En segunda instancia es que se cumplirán 100 años de Constitución Revolucionaria Mexicana, eso significa es que el otro énfasis particular será como funciona nuestro sistema legal y de justicia, la manera cómo la propia revolución mexicana construyó su identidad a partir de la cultura.