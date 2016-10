Fría acogida de profesionales a la consola Nintendo Switch

El gadget fue recibido con poco interés por los inversores y analistas japoneses

TOKIO, JAPÓN (/21/OCT/2016) .- La presentación de la nueva consola de juegos Switch de Nintendo, un modelo híbrido que puede llevarse a cualquier parte, fue recibida el viernes con poco interés por los inversores y analistas japoneses.

La Bolsa de Tokio cerró este viernes con una caída de la acción de este pionero japonés en videojuegos, que perdió 6.5%, al día siguiente de un video de lanzamiento del "concepto totalmente nuevo" de la Switch, antes conocida con el nombre pasajero NX.

La consola de salón puede separarse de su base y así ser llevada a cualquier lado. La parte amovible se parece bastante a la tableta de la máquina anterior, la Wii U, esta vez con joysticks de ambos lados que pueden retirarse.

"Es una consola de salón que además puede sacarse afuera y así responde a varias situaciones. En síntesis, una consola de varias caras. Pero, por otro lado, ¿es esta la razón de su precio y de su vínculo con los teléfonos inteligentes", comentó en su cuenta Twitter uno de los mejores especialistas del sector, Hirokazu Hamamura, dirigente de la editorial Kadokawa.

Con un concepto "híbrido", Nintendo no compite directamente con la PlayStation 4 de Sony, una máquina de salón muy potente y con múltiples funciones multimedia. Se instala más bien entre la PS4 y el juego para los teléfonos inteligentes, lo que justamente puede parecer arriesgado a ojos de los accionistas que esperaban otra cosa.

"Todo el mundo se excita actualmente con la realidad virtual que propone sobre todo Sony y, de lo que vimos en el video de ayer, no hay funciones revolucionarias", comentó un analista de Iwai Cosmo Securities al portal de informaciones del grupo Nikkei.

"Nintendo no sorprendió y no rompió con lo que se venía haciendo como lo hizo en su tiempo con el anuncio de la consola Wii. Sin embargo, pensamos que se corrigieron algunos vacíos de la Wii U, versión posterior que no encontró a su público", comentó en una nota la analista de Nomura, la casa especializada en entretenimiento, Junko Yamamura.

"No hubo informaciones sobre la estrategia de los juegos en línea", lamentó.

Nintendo y DeNA, especialista de las plataformas de entretenimiento para celulares, trabajan juntos sobre las aplicaciones para la telefonía móvil, un sector durante mucho tiempo ignorado por Nintendo, aunque últimamente haya habido algunos avances notables con la creación de un juego Super Mario específicamente para iPhones y tabletas iPad de Apple.

La línea de juegos para la Switch será un elemento crucial y, según la lista de estudios desarrolladores citados, la biblioteca de programas parece a priori atractiva.

La presentación difundida por internet permitió divisar imágenes de algunas de las sagas ineludibles de Nintendo: "The Legend of Zelda: Breath of Fire", que ya había sido anunciado, así como imágenes de producciones como "Super Mario", "Mario Kart" y "Splatoon".

Las especificaciones técnicas de la Switch, que será comercializada en marzo de 2017, no fueron reveladas.

La decepción de la primera hora quizás no sea definitiva, y las aclaraciones posteriores de la casa madre de Pikachu podrían tranquilizar a los analistas. En las redes sociales, los jugadores se alegraron de poder ver al fin cómo es el objeto prometido y se mostraron impacientes por manipularlo.

Esta consola debería ser un éxito para Nintendo, que sufre desde hace años la competencia de los celulares y cuyos ingresos se dividieron por cuatro desde los mejores lanzamientos de la firma centenaria de Kioto en 2008/2009.