Tras alcanzar nivel récord, el precio del crudo sufre un ajuste

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (21/OCT/2016).- Tras alcanzar a su nivel más alto en un año el pasado miércoles (51.60 dólares), el precio del petróleo cayó significativamente ayer.

El precio del barril de “light sweet crude” (WTI), para entrega en noviembre cayó 1.17 dólar, y se cotizó a 50.31 dólares.

En tanto, en Londres el precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre se redujo 1.29 dólar a 51.38 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE).

La mezcla mexicana de petróleo cerró en 41.81 dólares por barril, desde el anterior 42.86 dólares.

Los precios del petróleo estadounidense habían terminado la semana pasada en un nivel sin precedentes desde mediados de 2015 tras el anuncio de un inesperado repliegue de las reservas semanales de crudo en Estados Unidos.

“La caída observada desde ayer está vinculada a algunas tomas de beneficios”, señaló John Kilduff de Again Capital.

En ese contexto, el Banco Mundial (BM) elevó sus previsiones sobre el precio del barril de petróleo en 2017 de 53 dólares a 55 dólares debido al anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de limitar la producción tras un prolongado periodo sin restricciones.

Para 2016, por su parte, el BM dejó sin cambios sus pronósticos de julio de 43 dólares por barril en su actualización del informe de “Perspectivas en los Mercados de Materias Primas”.

“Esperamos una sólida alza en los precios de la energía, impulsada por el petróleo, el próximo año”, dijo John Baffes, autor del reporte.

Baffes precisó, no obstante, que existe incertidumbre en torno a las perspectivas a medida que esperamos los detalles y la implementación del acuerdo de la OPEP que, si se lleva adelante, sin duda impactaría los mercados petroleros”.

No es la única preocupación. Los analistas financieros destacan que la caída de las reservas de crudo en Estados Unidos se explica por una persistente caída de las importaciones y no de la producción, que además subió la semana pasada, y que no resuelve el problema de la sobreabundancia internacional.

SABER MÁS

A prueba

• Hace dos semanas, los 14 socios de la OPEP cerraron un preacuerdo para limitar su producción a entre 32.5 y 33 millones de barriles diarios (mbd) en 2017, al que Rusia anunció su intención de sumarse.

• Pese a ello, la capacidad de la OPEP de afectar a los precios será puesta a prueba por la expansión de la producción petrolera desde fuentes no convencionales, como el petróleo de esquisto a través de la fracturación hidráulica.

• Desde el anuncio del acuerdo, el crudo de la OPEP ha mantenido una sostenida senda alcista, con un encarecimiento de 15%, y se encuentra actualmente por encima de los 48 dólares, en cifras no vistas en 14 meses.