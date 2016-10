Para 2017, gasolineras de Texaco y FullGas en México

La cadena de gasolineras FullGas buscará traer a la marca de Chevron para el segundo semestre

CIUDAD DE MÉXICO (20/OCT/2016).- La cadena de gasolineras FullGas buscará traer la marca Texaco a México para el segundo semestre de 2017, con la transformación de sus estaciones de servicio para que cumplan con los parámetros y la comercialización de combustible de tecnología más eficiente.



El director de la compañía, Sebastián Figueroa, indicó que en la actualidad cuentan con 50 gasolineras en México y 10 más en construcción, además de 30 distribuidas en Guatemala y Honduras; sin embargo, a mediano plazo buscarán incrementar sus presencia en el país y llegar a las 200 unidades.



De acuerdo con el empresario, en este momento la firma se encuentra en un proceso de estudio de mercado, valoración del perfil de las gasolineras actuales y las que están en construcción, para ver cuáles califican para representar la marca Texaco y aquellas que no cumplan con los estándares, seguirán con Pemex.



"Creemos que con Texaco podemos competir muy fuerte y sobre todo que muchos (empresarios del sector) se están encaminando el precio, economías de escala, lo cual va ser importante, pero la tecnología va hacer un punto de inflexión en los mercados abiertos", afirmó.



En este sentido, comentó que la tecnología con la que cuenta la compañía es un beneficio, dado que cuenta con la máxima cantidad de combustible, debido por el bajo azufre, de alta tecnología, con lo que pretenden impactar en el mercado.



Además de toda la cadena de suministro que va a implementar Chevron, matriz de Texaco, en el corto o mediano plazo en el país, lo que les permite tener un proveedor de primer nivel, además una eficiencia en la cadena de suministro, lo que da un buen resultado en el precio.



"Me consta que está trabajando (Chevron) muy fuerte en el tema de infraestructura, tienen dos refinerías muy cerca, por lo que me imagino que trabajan para ver cuál es la mejor opción para la gasolina a importar a México y lo estará aterrizando de corto o mediano plazo", consideró Figueroa.



El director de Fullgas comentó el próximo mes abrirán su primera unidad en el Estado de México, con lo que iniciaría su expansión a la región centro del país, uno de los mercados con mayor demanda de combustible.



Sebastián Figueroa señaló que su estrategia para hacer frente al nuevo mercado es enfocarse al cliente y dar el mejor trato posible en sus estaciones de servicios, de acuerdo a las ubicaciones donde se encuentren.