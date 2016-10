Reduce IMEF expectativa de crecimiento

Estiman preocupación por los niveles elevados de la deuda pública y su crecimiento acelerado

CIUDAD DE MÉXICO (18/OCT/2016).- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) redujo su estimación de crecimiento para la economía de 2.60% a 2.3%, la más pesimista para el año que refleja un estancamiento con un tipo de cambio que subió de 18.50 a 18.90 pesos por dólar, previsión que está bajo un escenario pensando en un triunfo de la candidata demócrata Hillary Clinton.

"Todas estas variables están presupuestadas bajo el escenario Clinton; el otro escenario ni siquiera nos atrevemos a presupuestarlo. Es tanta la incertidumbre de lo que pasaría bajo ese escenario que los supuestos para construirlo tendríamos que inventar y podría salir cualquier cosa. Más bien a los que son muy religiosos que se pongan a rezar y a los que no, que hagan changuitos", dijo el presidente del Instituto, Joaquín Gándara.

En conferencia de prensa afirmó que la incertidumbre e inestabilidad global seguirá dependiendo del resultado electoral en Estados Unidos.

Destacó que en el IMEF están preocupados por los niveles elevados de la deuda pública y su crecimiento acelerado respecto del tamaño de la economía entre 2012 y 2016.

El vicepresidente del Comité nacional de Estudios Económicos, Jonathan Heath, afirmó que el superávit primario de 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) propuesto por el gobierno para 2017, no será suficiente para cambiar la trayectoria creciente del saldo histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.

Estimó que las previsiones de cierre de año para este concepto de 50.5% seguramente será mayor, porque hay que agregar la deuda de Estados y municipios con lo cual se estaría hablando de un nivel de 56% del PIB al cierre de 2016, con un superávit de 0.4% se tendrá un resultado similar al de los últimos cuatro años.

"No dan los números para pensar que eso va a ser suficiente para revertir esa tendencia creciente de la deuda; en ese sentido creo que es un peligro muy grande eminente de que Moody's y Standard & Poor's digan: perdón pero esto no es consistente -especialmente Moody's- esto no es coincidente en que estemos en la familia de las A a nivel de calificación de riesgo-país; es un prestigio, un privilegio que no corresponde a los números que está dando el gobierno", estableció.

Por eso consideró un mayor esfuerzo en gasto y solidaridad de los estados y municipios.

Jonathan Heath dijo que el indicador de Confianza en la situación económica actual del hogar, ha bajado pero todavía está por arriba respecto a 2008 -2009.

Sin embargo, señaló que es más pesimista sobre el futuro del país, que incluso en el periodo de la gran recesión y eso llama la atención.