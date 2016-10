Volatilidad prevalecerá tras comicios en EU, advierte CCE

Juan Pablo Castañón considera que México debe tener un plan definido para cualquiera de los dos escenarios políticos en el país vecino

CIUDAD DE MÉXICO (18/OCT/2016).- La volatilidad en los mercados financieros no desaparecerá, aunque podría disminuir si Hillary Clinton gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aseveró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

Para el líder empresarial la moneda está en el aire al no saberse quién triunfará, por lo que México debe tener un plan definido para que los gobiernos de ambos países atiendan problemas en materia económica, seguridad, migración y frontera.

Además, hace falta recomponer la relación por la desinformación y juicios erróneos que se difundieron durante la campaña de los candidatos del Partido Republicano, Donald Trump, y la demócrata Clinton.

“Es probable que la gran volatilidad que hemos observado ceda un poco cuando se defina la elección, y más aún si se cumple esa predicción dominante (de que ganará Clinton), pero lo que sí es seguro es que de ninguna forma desaparecerá, pues existen muchos frentes abiertos que aún generan nerviosismo, gane quien gane la elección de los Estados Unidos”, aseveró en su mensaje semanal.

No obstante, los últimos acontecimientos en el mundo que llevaron a que Reino Unido aprobara su salida de la Unión Europea, en el proceso mejor conocido como “Brexit” y, el referéndum por la paz en Colombia, en donde ganó el no, muestran que no puede darse por hecho que en los comicios del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos ganará la mejor opción para México, afirmó.

En cualquiera de los casos México debe tener una agenda definida, “planeación estratégica, con prioridades claras, desafíos a superar y acciones a realizar en cuanto a la relación con Estados Unidos”, incluso un plan A y B en cualquier escenario.

Para el organismo empresarial, la agenda bilateral debe considerar al menos cuatro aspectos básicos: economía, seguridad, migración y temas fronterizos.

Hace falta trabajar en una mayor integración comercial, energética, productiva, en clusters regionales; además de infraestructura fronteriza, de telecomunicaciones, y prácticas económicas sustentables.