Netflix suma más nuevos usuarios de lo esperado

Pese a su exitosa expansión fuera de Estados Unidos, descartan por ahora entrar a China

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS (17/OCT/2016).- Las finanzas de Netflix resultaron más positivas de lo esperado en el tercer trimestre del año

La empresa comunicó que tuvo 3.57 millones de nuevos usuarios en el tercer trimestre del año, para sumar a fines de septiembre un total de 86.74 millones de usuarios en el mundo.

Casi todos los nuevos clientes se encuentran fuera de Estados Unidos (más de 3.20 millones), donde el servicio cuenta con unos 39.25 millones de usuarios.

Para la recta final de 2016, Netflix espera conquistar a otros 5.20 millones de clientes, 3.75 millones de ellos fuera de Estados Unidos. Pese a la exitosa expansión, por el momento descartan luchar por entrar en China.

"El entorno reglamentario para los servicios extranjeros de contenidos digitales en China es difícil. Prevemos actualmente conceder licencias a proveedores de servicios ya instalados en China antes que explotar nuestro propio servicio en ese país a corto plazo", escribió la empresa en la carta mensual que dirige a sus accionistas.

¿Por qué está teniendo éxito Netflix?

Netflix atribuye este éxito, entre otros factores, a las importantes inversiones realizadas estos últimos años en producciones propias como "Narcos" o "Stranger Things".

En el segundo trimestre el aumento de usuarios había sido sólo de 1.68 millones a escala mundial y las estimaciones para los meses siguientes eran pesimistas.

Presente en casi todos los países, Netflix dispone de producciones originales que ofician de llamadores, como "House of Cards" y "Orange is the New Black".

Repuntan las acciones

Este lunes la acción de la empresa trepó 20% en los intercambios electrónicos que siguieron al cierre de Wall Street.

En términos financieros, las cifras publicadas el lunes son atractivas para los inversores.

El volumen de negocios creció 32%, a 2.300 millones de dólares, y la ganancia neta un 75%, a 52 millones de dólares en el tercer trimestre.

El beneficio por acción se situó en 12 centavos, el doble de lo que esperaban los analistas, y los 13 centavos previstos para el cuarto trimestre superan igualmente las previsiones anteriores.