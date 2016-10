Mercado local abre la semana con mínimos cambios

La Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.01 por ciento en su apertura

CIUDAD DE MÉXICO (17/OCT/2016).- Este lunes, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió con mínimos cambios, al perder 0.01 por ciento, en línea con Wall Street, a la espera de reportes corporativos del tercer trimestre del año y por el desempeño de los precios del petróleo.



En el arranque de la sesión, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubica en 47 mil 696.60 unidades, con un descenso de 246.36 enteros respecto al nivel previo, presionado por la baja de la emisora América Móvil de 0.90 por ciento.



En Wall Street, los índices arrancaron de forma mixta; el promedio industrial Dow Jones baja 0.03 por ciento, el Standard and Poor's 500 (S&P500) retrocede 0.02 y el Nasdaq desciende 0.12 por ciento.



En el mercado de renta variable se opera un volumen de 7.8 millones de títulos por un importe económico de 160.4 millones de pesos, con 43 emisoras que ganan, 33 pierden y tres se mantienen sin cambio.



Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, a la espera de que se intensifique la temporada de reportes, tanto en Estados Unidos como en México, pese a que Hasbro Inc como Bank of America Corp. reportaron por arriba de lo esperado.



Además, en Estados Unidos se darán a conocer datos de las Manufacturas Empire y de la Producción Industrial, mientras que en México no se publicarán cifras relevantes.



En tanto, los precios del petróleo operan con bajas: el crudo tipo West Texas Intermediate (WTI) pierde 0.48 por ciento para cotizarse en 50.11 dólares por barril y el tipo Brent baja 0.31 por ciento a 51.79 dólares por barril.



En el mercado cambiario, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.54 por ciento o 10.3 centavos, para cotizar en alrededor de 18.90 pesos por dólar, avanzando a la par de los principales cruces, de acuerdo con Banco Base.