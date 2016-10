Carstens pide a diputados prudencia en Ley de Ingresos

''Para no poner en riesgo el desempeño del paquete económico'', asegura el diputado Estefan Chidiac

CIUDAD DE MÉXICO (14/OCT/2016).- A unos días de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avale la Ley de Ingresos, el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, pidió a los integrantes del órgano legislativo, ser prudentes en las estimaciones en Ley para no afectar el paquete económico 2017.

Lo anterior lo externó el diputado Estefan Chidiac, tras el encuentro en las instalaciones del Banxico, donde también dialogaron sobre la economía macroeconómica, el control de la inflación, el escenario internacional y las perspectivas a esperar en los mercados.

“Él considera que seamos prudentes en las estimaciones para no poner en riesgo el desempeño del paquete económico, nosotros de por sí ya tenemos esa idea y hay un gran consenso de votar la Ley de Ingresos en un esquema que de certidumbre sin poner en riesgo el cumplimento de algunas de las variantes”, asentó.

En entrevista, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que al hablar de estimaciones hace referencia al crecimiento económico, tasas de interés, por ejemplo, esto con la intención de que el Presupuesto de Egresos no se vea afectado el próximo año.

Dijo que también les externó que existen la posibilidad de estabilización de los mercados en caso de que el candidato republicano, Donald Trump, “no gane” el proceso electoral en Estados Unidos, porque fuera de eso no ven otra situación.

“Nos dijo que en la medida que se eliminen estos riesgos habrá menos presión sobre el peso”, detalló.

Estefan Chidiac puntualizó que es posiblemente que la Comisión haga modificaciones en materia de política económica apegadas a un análisis sobre el mercado, pero no “para generar bolsas que generen mayores ingresos para gastar más, no inventaremos recursos donde no los hay”, agregó.

Apuntó que junto con Carstens revisaron que el crecimiento de la deuda es debido a que el Producto Interno Bruto (PIB) no creció, porque el escenario internacional cambio.

“Nosotros tenemos el ánimo de aprobar una Ley de Ingresos que no ponga en duda el balance económico del país”, añadió.

El diputado Fidel Calderón coincidió que Carstens les pidió ajustar la estrategia en la Ley de Ingresos, además de lograr que a través de ésta se obtengan mayores ingresos y más capacidad de gasto.

“Con esa parte el PRD coincide y nosotros por eso proponemos en materia tributaria que se gravé a quienes tienen la mayor riqueza del país y no a la clase media y a los más pobres mediante un gravamen progresivo”, explicó.