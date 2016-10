La Bolsa Mexicana de Valores abre con baja

El IPC se ubica en 47 mil 580.43 unidades, con 364.34 enteros más respecto al previo

CIUDAD DE MÉXICO (07/OCT/2016).- Este viernes, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo un arranque de sesión negativo, al perder 0.76 por ciento, dirigido por los índices de Wall Street, después de la publicación de la nómina no agrícola y tasa de desempleo de Estados Unidos.



El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubica en 47 mil 580.43 unidades, con 364.34 enteros más respecto al nivel previo, en un inicio donde las principales emisoras operan con bajas.



Destacan los descensos de Wal-Mart, de 0.70 por ciento, de Grupo México que pierde 0.90 por ciento y Cemex con menos 1.01 por ciento.



El mercado accionario opera en línea con los indicadores en Estados Unidos, donde el promedio industrial Dow Jones baja 0.26 por ciento, el Standard and Poor's 500 pierde 0.25 por ciento lo mismo que el índice tecnológico Nasdaq.



En la BMV se opera un volumen de 8.2 millones títulos, por un importe económico de 325.7 millones de pesos, con 17 emisoras que ganan, 58 pierden y cuatro se mantienen sin cambio.



Los inversionistas reaccionaron al dato de la nómina no agrícola que se reportó en Estados Unidos, la cual mostró la creación de 156 mil posiciones laborales durante septiembre, por debajo de lo esperado por el mercado, mientras que las cifras de agosto fueron revisadas al alza a 167 mil nuevos empleos.



En tanto, la tasa de desempleo subió a 5.0 por ciento, cuando se esperaba que se mantuviera en 4.9 por ciento, aunque se observó un ligero incremento de la tasa de participación laboral a 62.9 por ciento.