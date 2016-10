Apocrifos, casi mitad de productos eléctricos en hogares

La mayoría de estos artículos son fabricados en China y otros más en México

MONTERREY, NUEVO LEÓN (06/OCT/2016).- Hasta un 40 por ciento de los productos eléctricos para el uso en los hogares en México son mercancía apócrifa, la mayoría fabricados en China y otros más en el país, señaló un especialista del sector.



Al anunciar la Expo Eléctrica 2017, el director del evento, Alberto Larios, subrayó que este es un problema en constante crecimiento, el cual ha provocado serios trastornos a los productores nacionales que operan de manera legal.



Puntualizó que en el sector eléctrico "el producto pirata varía en una banda del cuatro al 40 por ciento del total que se vende en México, dependiendo del producto".



Entre los productos apócrifos con más demanda se encuentran las tradicionales luces navideñas, la extensiones de corriente, apagadores y otros insumos requeridos para el funcionamiento en los hogares, dijo.



"Es un producto pirata porque no cumple con las normas, porque entra de manera ilegal y porque es sencillamente pirata como copia, el pirata es también el robado, porque ya no es legal", dijo.



El directivo expuso que "los números son escalofriantes porque todo esa material pirata cuando le sumas todo lo que se roban todos los días, todos los días hay denuncias de que se robaron un camión y en nuestro sector es muy típico".



Manifestó que lo que más se mueve es todo lo que lleve cobre, por eso el transporte de carga es muy atacado por esta industria deshonesta.



Larios resaltó que "los productos que más riesgo tienen en la parte pirata, que no cumplen con norma a la hora de instalarse, la mayoría provienen de China".



También existen productos apócrifos elaborados en México, los cuales se comercializan en mayor medida en los tianguis y mercados rodantes en todo el territorio nacional, añadió.



El impacto para el sector, expuso, es que "las primas de seguro suben muchísimo, porque si esto se da constantemente pues los seguros se ponen mucho más caros, el producto se vuelve menos competitivo y el consumidor final paga las consecuencias".