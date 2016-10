Nueva inversión japonesa en Jalisco dará mil 400 empleos

El gobernador Aristóteles Sandoval anuncia que tras su gira internacional logró una inversión directa de 444 MDD

GUADALAJARA, JALISCO (03/OCT/2016).- La inversión de casi 22 millones de dólares y la creación de mil 400 nuevos empleos para Jalisco, son parte de los resultados de la gira por Japón que realizó el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, en días pasados.



En rueda de prensa, hizo un recuento de los primeros tres y medio años de gestión, y afirmó que se gracias a las giras internacionales se ha logrado una inversión de 444 millones de dólares de inversión extranjera directa, provenientes de Japón.



"Antes iban delegaciones de 30 o 40 funcionarios, a ver qué traían, y después ya no se les daba seguimiento, y hablaban de temas culturales, de becas, pero no había contenido; cambiamos esa visión, dejamos el turismo político, nos concentramos mandando especialistas y a donde ya hay una oportunidad de negocio va el gobernador, si no voy a cerrar una inversión, el gobernador no va".



En esta última gira por Japón, que el primer mandatario realizó del 22 al 30 de septiembre junto al secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez, la mayor inversión lograda fue la de la empresa UMC Electronics Co., que será de 16.75 millones de dólares para asentarse en Lagos de Moreno, con la creación de mi empleos para el sector automotriz.



Otro de los resultados es la expansión de la empresa Tohoku Pionner, que invertirá otros cinco millones de pesos en sus instalaciones, lo que permitirá que se creen 300 nuevos empleos.



La empresa Daido Metal también duplicará su producción de seis mil a 12 mil unidades del sector automotriz, por lo que requerirá de 100 personas más para que laboren en sus instalaciones.



Por su parte, la compañía Nipon Pillar, que ya se encuentra operando, confirmó la compra de un terreno en el parque Colinas del Lago, en Lagos de Moreno, para instalarse de manera permanente.



Además, se acordó que cinco empresas japonesas visitarán Jalisco este mismo año, y otras tres vendrán en 2017, para conocer el Estado y ver las condiciones para poder venir a instalarse.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR