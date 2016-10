Emprendedores, el talento que mueve a México: Peña Nieto

El Presidente de México destaca el apoyo a dos millones 300 mil jóvenes innovadores

CIUDAD DE MÉXICO (03/SEP/2016).- Mediante el apoyo a dos millones 300 mil emprendedores, el gobierno es un facilitador al servicio de los grandes proyectos empresariales de los jóvenes, que son el talento que mueve a México, subrayó el Presidente Enrique Peña Nieto.



Para impulsar a los innovadores y su afán transformador se han destinado más de 27 mil 500 millones de pesos en cuatro años, informó durante la inauguración de la Semana Nacional del Emprendedor.



El Mandatario declaró que su Gobierno busca ser el que conduzca y dé un espacio de realización a los jóvenes que tienen creatividad, talento, ganas de salir adelante y se proponen llevar a cabo un proyecto, por lo que es importante la retroalimentación para hacer todo de mejor manera.



Mediante el apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), así como de organizaciones empresariales, los nuevos emprendedores encuentran respaldo a sus proyectos.



Acompañado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, enfatizó que las metas no se logran de la noche a la mañana, se deben aceptar los errores, pues "no hay experiencia de éxito que no haya pasado por el tropiezo y el fracaso, es ahí donde más se aprende".



Por eso Peña Nieto llamó a los jóvenes a no claudicar, a perseverar en sus intentos y esfuerzos, mientras que a su Gobierno le toca darles oportunidades y no dejarlos solos.



A través de varios programas "a veces desconocidos", con orientación y acercándoles a fuentes de financiamiento es que la administración federal respalda los proyectos que se están desarrollando.



Peña Nieto agradeció el apoyo de las instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y a la banca comercial, para que los jóvenes puedan consolidar sus proyectos de manera exitosa.



Previo a la declaratoria inaugural de este acto, que tendrá una duración de seis días, el Ejecutivo federal indicó que este espacio tiene el propósito de que los jóvenes conozcan las diversas plataformas de apoyo que hay para los emprendedores del país.



Destacó que el número de asistentes a la Semana Nacional del Emprendedor ha crecido y se espera que este año acudan 180 mil participantes, frente a los 120 mil de la edición anterior, además de que varios miles más podrán dar seguimiento a estas actividades a través de Internet.