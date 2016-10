Arranca congreso de emprendedores 'Jalisco is On'

Este año, el evento registra un récord de inscripción de más de cinco mil personas

GUADALAJARA, JALISCO (03/OCT/2016).- Con un récord de inscripción de más de cinco mil personas, arrancó el evento 'Jalisco is On', organizado por la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) y el gobierno del Estado de Jalisco para emprendedores y pequeños empresarios.

El gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, aseguró que el emprendimiento es uno de los principales temas de su gestión, y la meta es generar más empresas y fortalecer a las ya existentes, por lo que los recursos para financiamiento están disponibles para quien busque emprender.

“No nos importa que el proyecto no pueda tener el triunfo que ustedes quieran, estamos seguros que van a ser mejores cada que estén intentando volverlo a hacer; van a construir su pequeña o mediana empresa, y aquí en Jalisco queremos motivar a que las pequeñas las podamos hacer grandes, las grandes empresas están destinadas a comerse a las pequeñas, por eso también debemos fortalecer a las medianas”.

En el inicio de la presente administración estatal, en 2013, había registrados alrededor de 400 emprendimientos en el Estado, mientras que para el 2015 se sumaron seis mil comunidades de emprendimiento en tecnología.

Hasta el momento se tiene un registro de 30 mil capacitaciones a jóvenes, de los cuales, siete mil van a tener acceso a un crédito en este mismo año.

El presidente de la Canaco, Fernando Topete, emitió unas recomendaciones a todos los participantes de 'Jalisco is On', tales como que no hay atajos sin trabajo y que cuando tengan una idea, piensen en en lanzarla no sólo en Jalisco sino a nivel mundial.

“Vamos a pensar en el mundo, no nada más en Guadalajara o Jalisco, tenemos que ser competitivos en donde quiera; lo que les recomiendo es que se la crean, pueden ser empresarios; tienen que trabajar y hacer el sacrificio que corresponde; aprovechen las oportunidades, aquel viejo eslogan de que no hay dinero, les digo que no, todo está relativamente más fácil, hay fondos para apoyarlos”.

Durante el evento se dieron reconocimientos a cinco emprendedores de diversos sectores como el alimenticio, la piel y productos naturales de belleza.

A lo largo de los tres días del evento, los participantes podrán escuchar conferencias de líderes económicos, del entretenimiento y la capacitación personal.

