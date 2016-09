Audi abre la primera planta de autos de lujo en México

Este nuevo lugar se encargará de fabricar la nueva camioneta Q5 para varios mercados

CIUDAD DE MÉXICO (30/SEP/2016).- Después de cuatro años de construcción, Audi inauguró su nueva planta en San José Chiapa, Puebla; la primera planta de autos de lujo en México.

La planta se encargará de fabricar la nueva camioneta Q5 para varios mercados, principalmente para Norteamérica.

“Esta nueva fábrica de Audi es para nosotros mucho más que una inversión financiera equivalente a más de 1.3 mil millones de dólares estadounidenses. Invertimos también para las personas”, dijo Rupert Stadler, presidente del Consejo de Dirección de Audi AG, durante la ceremonia de inauguración.

La planta abre con tres mil 300 empleados aunque la meta es llegar a cuatro mil 200 puestos de trabajo.

El número de proveedores asciende a más de 100 empresas, de los cuales 60 son fábricas completamente nuevas y el resto son expansiones de fabricantes con operaciones ya existentes.

Dos tercios de los componentes de la Q5 provienen de proveedores establecidos en México y se fabricarán 150 mil camionetas anuales.

A la fecha, Audi ha entregado 1.6 millones de unidades del Audi Q5 a sus clientes en todo el mundo, cifra que convierte al modelo en el SUV premium más exitoso de su segmento.

“Nuestra promesa de calidad es válida en todo el mundo; ya se trate de ‘Made in Germany’ o ‘Made in

Mexico’. Lo decisivo es ‘Made by Audi’”, indicó Stadler.

Audi adelantó la posibilidad de fabricar la versión eléctrica de la Q5 en San José Chiapa, pues en menos de diez años, la compañía será capaz de dominar cualquier situación de tráfico de forma completamente automatizada.

“En 2025, uno de cada cuatro automóviles Audi circulará eléctricamente. Ahí es donde queremos llegar. Probablemente pronto construiremos aquí en México un SUV que también pueda circular en modo eléctrico”, anticipó Stadler.

Audi también está trabajando en soluciones para mejorar la movilidad en las grandes ciudades a través de Audi Urban Solutions en Santa Fe, Ciudad de México, donde pondrán en operación una flota de automóviles con sistema de estacionamiento pilotado y varias empresas podrían compartir esa flota.