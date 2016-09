GM traslada a Canadá su producción de motores

Consideran que la decisión de GM se vincula a la expectativa de protección comercial entre México y EU

CIUDAD DE MÉXICO (20/SEP/2016).- General Motors (GM) y el sindicato de trabajadores de la industria automotriz en Canadá (Unifor) llegaron a un acuerdo sobre el nuevo contrato colectivo de trabajo que incluye el traslado de parte de la producción de motores en México hacia la planta de St. Catharines en Ontario, Canadá.

Esta es la primera vez que GM decide trasladar producción de México hacia Canadá, ya que la productividad y los costos de mano de obra tradicionalmente habían favorecido a nuestro país para la producción de motores, transmisiones y vehículos.

El presidente nacional de Unifor, Jerry Dias, comentó a medios canadienses que la producción de los motores generación V de 6 cilindros se trasladará de México hacia la planta de St. Catharines.

“Tiene sentido consolidar la fabricación de esos motores en una sola planta”, comentó el directivo.

General Motors fabrica los motores V6 en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, los cuales se utilizan en camiones y camionetas tipo SUV.

El socio director de A.T. Kearney, Ricardo Haneine, considera que la decisión de General Motors tiene que ver con una expectativa de mayor protección comercial entre México y Estados Unidos si es que gana la presidencia el candidato republicano Donald Trump, que dejaría con una menor competitividad a México frente a Canadá en el sector automotriz.

“Con una perspectiva de mediano plazo, yo no sé por qué pudiera ser más competitivo Canadá que México, igual se están protegiendo contra una expectativa de mayor protección entre México y Estados Unidos, y no entre Canadá y Estados Unidos”, aseguró.

“En términos de las variables, como están ahorita, yo no vería por qué, y no lo has visto históricamente porque la integración y toda la inversión incremental del sector automotriz en los últimos años, se ha desviado de muchos países hacia México para integrarse a las cadenas de suministro y manufactura junto con Estados Unidos. Es más la expectativa de qué puede pasar en política comercial y de barreras arancelarias que pudiera haber entre los dos países”, explicó Haneine.

En 2014, GM fabricó 950 mil motores en el país, entre los que se encuentran los motores V6 de Ramos Arizpe.

El presidente nacional de Unifor destacó que el acuerdo tentativo con General Motors “realmente cambia el curso de lo que ha pasado en la industria automotriz en Canadá por más de una década”.

Por su parte, General Motors de Canadá dijo que el acuerdo tentativo con Unifor permitirá fabricar nuevos vehículos, tecnologías y procesos a las plantas de Oshawa, St. Catharines y Woodstock. “Trabajaremos con el gobierno para un potencial apoyo y daremos más detalles sobre las nuevas inversiones a su debido tiempo respetando el proceso de ratificación de Unifor”, indicó GM en un comunicado.

De acuerdo con Bloomberg, la compañía estaría invirtiendo 400 millones de dólares en la planta de Oshawa y 120 millones en St. Catharines.

Sacan ventajas en acuerdo. A cambio de estas inversiones en los complejos, Unifor accedió a reducir los planes de pensión para los trabajadores de nuevo ingreso; sin embargo, consiguió un sueldo de entrada más alto para ellos, además de un incremento de sueldo para los trabajadores actuales y un bono.

Con el acuerdo tentativo, Unifor evitó el cierre de la planta de Oshawa en Ontario, aunque aún no se da a conocer qué nuevo vehículo se fabricaría en este complejo.

General Motors emplea a 4 mil miembros de Unifor en las plantas de Oshawa, St. Catharines y Woodstock donde se fabrican los vehículos Impala, Equinox, Buick Regal, Cadillac XTS y GMC Terrain, así como motores, transmisiones y componentes.