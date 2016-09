Tienen estados 'fiesta' de participaciones

La Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León tendrían incrementos superiores a 7%

CIUDAD DE MÉXICO (19/SEP/2016).- Al cierre del periodo enero-agosto, el gobierno federal pagó 30 mil 716 millones de pesos más que lo programado a los estados por concepto de participaciones. En este periodo el gobierno federal pagó 477 mil 912 mdp, cuando para el mismo periodo había estimado 447 mil 196 millones de pesos.

En comparación con el mismo periodo del año pasado, el incremento fue de 12%, 51 mil 698 mdp más.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, el mayor incremento viene por el Fondo General de las Participaciones y el Fondo ISR, ambos incentivados por un mayor dinamismo en la recaudación de impuestos, y a su vez amortiguando la caída por los ingresos petroleros.

Asimismo, para el próximo año, en el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación se prevé dar 59 mil 801 mdp más, en comparación a lo programado para este 2016. También por el incremento en la recaudación tributaria que se prevé para 2017.

“Mientras las fórmulas de distribución no se revisen eso no va cambiar. Antes la principal variable, para la repartición de recursos, era el precio del petróleo. Si subía el petróleo, se les daba más dinero a los estados. A finales del sexenio pasado, como se veía que había un abuso, se hizo un ajuste para incentivar la recaudación. Ahora los incrementos son proporcionales a la recaudación, y ya no a los ingresos petroleros”, explicó Alejandro González, director de Gestión Social (Gesoc).

Kristobal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, dijo que hasta ahora se ha visto un buen desempeño en los ingresos por participaciones, porque los recursos se distribuyen de acuerdo a las cifras de actividad económica, fiscal y de población, pero de hace 2 años, es decir que ahora recibimos conforme a 2014, cuando comenzaron a verse las bajas en los precios del petróleo.

PARA SABER

Pronóstico. En 2017, con excepción de Campeche, todos los estados tendrían mayores participaciones.

Presupuesto. El Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación prevé dar 59 mil 801 mdp más.