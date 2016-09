Recortes frenan la construcción pública

Los recursos se encuentran detenidos por un proceso de revisión de las finanzas públicas

CIUDAD DE MÉXICO (15/SEP/2016).- Los recortes al gasto público federal desincentivaron la construcción en las distintas regiones del país, a excepción de la zona centro, en el segundo trimestre del año, informó Daniel Chiquiar Cikurel, director de Investigación Económica de Banxico.

“Se observa una caída en la construcción pública, lo cual es congruente con los recortes que se han llevado a cabo, pero esto se ha contrarrestado por mayores niveles de inversión privada, sobretodo en el centro y en el sur, donde ahí han habido algunos proyectos hoteleros y de vivienda de interés social”, comentó.

Por su parte, una buena parte del repunte en la industria de la construcción se dio en la región centro del país, ahí “hay un fuerte repunte de la inversión pública y privada, de cierto modo relacionados con el repunte de proyectos carreteros, vialidades, obras de transporte y urbanización”, dijo.

No obstante, en la región norte la contracción registrada fue consecuencia del desempeño desfavorable de la construcción privada y pública, refirió el Reporte sobre las Economías Regionales de abril-junio.

El reporte de Banxico señala que los recursos para la obra pública se encuentran detenidos por un proceso de revisión de las finanzas públicas, en las administraciones estatales.

En la región centro norte, las fuentes consultadas refirieron un comportamiento menos favorable de las construcción como consecuencia de una disminución en los subsidios otorgados para la adquisición y mejoramiento de vivienda de interés social y de la restricción del otorgamiento de licencias para construcción por parte de algunos ayuntamientos de la región.

Movimientos de maestros no afectaron inversión

En conferencia de prensa el funcionario de Banxico comentó que como efecto de las movilizaciones de maestros en las zonas sur-sureste, no se registró un desinterés en las inversiones.

“Fuera de que algunos empresarios sí comentaron que ha afectado la actividad comercial en esa región, no vimos que haya una afectación especialmente notoria, si bien no encontramos una afectación especialmente llamativa. Sí pudo haber un efecto sobre la actividad comercial, pero parece ser de corto plazo y que no implica hacía futuro una pérdida de atractivo de la región para las inversiones”, comentó Chiquiar.